Teho-osastot alkaneet jälleen täyttyä

Vakavien Covid-19-tapausten määrä on kasvanut nopeasti Euroopassa.

Italian terveysviranomaiset ovat varoittaneet tehohoitoa vaativien potilaiden määrän kasvusta.

Viime perjantaina maassa vahvistettiin yli 1 700 Covid-19-tapausta eli yhtä paljon kuin toukokuun alussa ennen rajoitustoimien purkua. Tehohoidon tarve lisääntyi viikossa 62 prosentilla.

Protezione Civile -viranomaisen mukaan virustestejä käsiteltiin ennätykselliset 113 000 kappaletta päivässä, joista 2,2 prosenttia oli positiivisia.

Koronaviruksen arvioitiin aiemmin jopa heikentyneen, sillä tehohoidon tarve on pysynyt matalana eri puolilla Eurooppaa. Lieväoireisten tai oireettomien tapausten määrä voi myös olla yhteydessä siihen, että epidemia on keskittynyt kesän aikana pääosin nuorille.

Sairaala- ja tehohoidon tarve on kasvanut nopeasti myös esimerkiksi Ranskassa, jossa tartuntoja on vahvistettu jo yli 8 000 kappaletta päivässä. Covid-19-kuolemien määrä on pysynyt toistaiseksi matalana.

GIMBE-tutkimussäätiön mukaan Italiassa on teho-osastolla 133 koronapotilasta eli noin 70 enemmän kuin viikko sitten. Keväällä tehohoitoa sai enimmillään yli 4 000 henkilöä.