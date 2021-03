Teemu Selänne kerää rahaa sotakoirille

Jääkiekkolegendat Teemu Selänne ja Jeremy Roenick ovat mukana Warrior Dog Foundationissa, joka kerää varoja eläköityville sotakoirille.

Viikonloppuna järjestetyssä varainkeräyksessä koirille saatiin 10 000 dollarin lahjoitukset. Tämä ilmenee alla olevasta twiittauksesta. Alemmassa twiitissä Selänne ja Roenick pelleilevät sotakoiran kanssa.

– Warrior Dog -säätiöllä on kunnia viedä eläkkeelle ja kuntouttaa eräitä maamme uskomattomimpia työkoiria. Useimmat tiluksillemme tulevista koirista olisi jouduttu lopettamaan, jos meillä ei olisi niile turvapaikkaa aloittaa eläkeaikansa, säätiö kertoo.

USA:n Texasissa toimivan säätiön perusti laivaston SEAL-erikoisjoukoissa palvellut Mike Ritland. Mukana ovat myös muun muassa amerikkalaisen jalkapallon David Andrews, baseball-tähti Wade Davis ja kiekkoilijoista Ryan Getzlaf ja Joe Sakic.

In honor of K9 Veterans Day, all donations made today will we matched up to $10,000!

THREAD pic.twitter.com/8Fm16KBFrI

— WarriorDogFoundation (@WarriorDogs) March 13, 2021