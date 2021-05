Teatterinjohtajat vetoavat ministeriin TS:ssa: Mitta tulee täyteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronan ravistelema kulttuuri- ja tapahtuma-ala vaatii epätasa-arvoisten koronarajoitusten lopettamista.

Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alojen järjestöt ovat julkilausuneet vaatimuksensa epätasa-arvoisen kohtelun lopettamisesta koronarajoitusten osalta. Luvassa on muun muassa mielenosoitus eduskuntatalon edessä ensi viikolla 3. kesäkuuta. Asiasta uutisoi Turun Sanomat.

Kulttuuriala suljettiin ensimmäisenä ja näyttää myös aukeavan viimeisenä. Reilun vuoden aikana teatterit ovat kahdesti joutuneet sulkemaan ovensa, ja parhaassa tapauksessakin kevään aikana näytöksiin on saanut ottaa kerralla vain 6–10 ihmistä. Esimerkiksi ravintola-ala on onnistunut lobbaamaan poliitikkoja huomattavasti tehokkaammin, ja terasseillekin voi ottaa jo isojakin määriä ihmisiä.

– Tilanne on ollut tuskastuttava jo pitkään, ja siitä on päättäjille viestitty. Mitta tulee täyteen, kun epätasa-arvoinen suhtautuminen ei ole enää lääketieteellisesti tai terveellä järjellekään perusteltavissa, vaan kyse on puhtaasti poliittisen tahdon puutteesta, Turussa toimivan Tehdas Teatterin johtaja Venla Luoma sanoo TS:lle.

Sulkutoimien lisäksi eniten vaikeutusta tapahtuma-alalle lienevät tuottanut lyhyellä varoitusajalla ilmenevät peruutukset ja 2 metrin turvaväli sisätiloissa. Esimerkiksi Turun Tehdas Teatterissa tällaisilla etäisyyksillä tulevat jo seinät ja suuremmissa taloissa resurssit vastaan.

Kulttuuritoimijat toivovat uuden kulttuurimisterin Antti Kurvisen (kesk.) ottamaan kulttuurialan ahdingon vakavasti.

– Kannattaa kääriä hihat kyynärpäiden yläpuolelle, Tanssiteatteri Erin Tiina Lindfors sanoo.

– Tasa-arvoinen kohtelu on poliittisesta tahdosta kiinni. Nyt jos koskaan pystyisi tekemään mullistavan tärkeätä työtä kentän turvaamiseksi. Toivon, että ministeri ymmärtää kulttuurin arvon ja puolustaa sitä isosti.