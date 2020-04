TE: Yrityksen ilmainen apu suojavarusteiden pulaan ei kelpaa vieläkään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinan markkinoilla toimiva sairaalatarvikeyhtiö toivoo yhä yhteydenottoa.

Kiinan markkinoilla 1990-luvun lopulta lähtien toiminut ahvenanmaalainen terveystarvikealan yritys Optinova on tarjonnut apuaan suojavarustepulan hoitoon. Ilmaisen avun tarjouksiin ei kuitenkaan ole tartuttu vieläkään, Talouselämä kertoo.

Yle uutisoi Optinovan avuntarjouksesta viime viikolla. Yrityksen kerrottiin tarjonneen Kiinan yhteyksiään avuksi satojen tuhansien sairaalatason suojainten sekä muiden koronan ehkäisyyn ja hoitoon tarvittavien laitteiden hankintaan. Tavaraa olisi hankittu joko Optinovan Kiinan tytäryhtiön kautta tai suoraan kiinalaisvalmistajilta. Maskiskandaalin riepottelema Huoltovarmuuskeskus kuitenkin kieltäytyi.

Yrityksen toimitusjohtaja Anders Wiklund kertoi tuolloin Ylelle, että yhtiöllä on käytössä paikallisia laadunvalvojia ja apu olisi ollut ilmaista. Huoltovarmuuskeskuksesta vastaava työministeri Tuula Haatainen (sd.) sai Ylen mukaan tietää maskisotkusta vasta siitä ensin kertoneen Suomen Kuvalehden jutusta.

Kauppakumppaniksi tulivat lopulta kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä ja pikavippiyrittäjä Onni Sarmaste. Kauppojen yhteisarvo oli noin 10 miljoonaa euroa. Maanantaina illalla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Huoltovarmuuskeskus on ryhtynyt Sarmasten kanssa tehdyn kaupan osittaiseen purkuun ja vaatii maksujen palauttamista ja hinnanalennusta tavarassa olleiden virheiden vuoksi. Kaupoista on tehty myös tutkintapyyntö.

Optinovan Anders Wiklund sanoo Talouselämälle, ettei tilanne yhtiön avuntarjouksen suhteen ole vieläkään muuttunut. Huoltovarmuuskeskuksesta ei ole kuulunut mitään.

– Meille on vakuutettu, että olemme heidän tutkassaan. Mutta he eivät ole osoittaneet suurtakaan kiinnostusta käyttää suhteitamme ja verkostojamme. Toivon, että meille soitetaan ja voimme auttaa niin paljon kuin mahdollista, Wiklund sanoo TE:lle.

Hän ei lähde spekuloimaan, miksi apu ei kelpaa. Yrittäjä on kuitenkin yllättynyt ja muistuttaa, että yhtiöllä on suhteet Kiinaan ja pääsy sen ”erittäin volatiileille markkinoille”. Wiklundin mukaan on vaikea sanoa, miksi Huoltovarmuuskeskusta ei ole kiinnostanut hyödyntää mahdollisuutta.

– Toimimme tässä pro bono -periaatteella. Emme ansaitse lainkaan rahaa, haluamme vain auttaa suomalaisia ja sairaalatyöntekijöitä saamaan tarvitsemansa varusteet.