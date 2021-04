TE: Työsuhde-edut voivat käydä palkansaajalle kalliiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaikka työnantajan tarjoama etu olisikin verovapaa, se ei välttämättä ole työntekijälle täysin maksuton.

Hallituksen työsuhde-etuja koskevat uudistukset voivat käydä palkansaajalle kalliiksi, Talouselämä kirjoittaa.

Uudistus astui voimaan tämän vuoden alussa. Uudistusten myötä säädettiin muun muassa työsuhdepolkupyörä verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa ja työsuhdematkalippujen verovapauden ylärajaksi 3 400 euroa.

– Palkanosaksi sovittu työsuhdepolkupyöräetu, joka vähentää rahapalkan määrää, kerryttää eläkettä. Siitä myös maksetaan työeläkevakuutusmaksut. Näin on siitä huolimatta, että etu on verovapaa. Samanlainen tilanne voi tulla eteen työsuhdematkalipun kohdalla, Eläketurvakeskuksen johtaja Karoliina Kiuru kirjoittaa blogikirjoituksessaan.

Verotuksen kannalta sillä on merkitystä, maksetaanko työsuhde-etu osana palkkaa vai palkan päälle. Jos etu on sovittu palkan päälle, siitä ei Kiurun mukaan mene työeläkevakuutusmaksua.

1 200 euron pyöräetu on kuukausitasolla 100 euroa. Työeläkevakuutusmaksu on 17–52-vuotiailla sekä 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia palkasta. 53–62-vuotiailla työeläkevakuutusmaksu on 8,65 prosenttia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 100 euron palkkaan sisältyvästä pyöräedusta menisi työntekijältä työeläkevakuutusmaksua 7,15 euroa tai 8,65 euroa kuussa.

Työsuhdematkalipun verovapauden ensimmäismäärä on 3 400 euroa eli noin 283 euroa kuussa. Se tarkoittaisi 53–62-vuotiailla noin 25 euron ja 17–52 -vuotiailla noin 20 euron työeläkevakuutusmaksua.