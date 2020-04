TE: Suomalaisyrityksen uusi käsidesivaahto tehoaa ehkä myös koronaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Käsidesivaahdossa käytettävää teknologiaa ei ole käytössä missään muualla.

Suomalainen teknologiayritys Nolla Antimicrobial Oy on tuonut tänään markkinoille käsidesivaahdon, joka saattaa superbakteerien lisäksi tehota alustavien tutkimusten antamien tietojen mukaan myös koronaviruksiin, uutisoi Talouselämä.

Käsidesivaahto käyttää hopeapolymeeriteknologiaa. Kyseessä on mullistava keksintö, sillä ihokontaktiin sopiva biosidi on kehitetty viimeksi vuosikymmeniä sitten. Suomalaisyritys on tällä hetkellä teknologian ainoa hyödyntäjä maailmassa.

–Hopeaionit tunkeutuvat ihon pinnalla virusten ja bakteerien rakenteisiin ja tuhoavat ne. Vastaavaa hopean ja polymeerin yhdistävää teknologiaa ei ole käytössä missään muualla. Voidaan siis puhua biosidituotteiden historiallisesta läpimurrosta, Nollan perustaja ja teknologian kehittäjä, tekniikan lisensiaatti Jyri Nieminen kertoo.

Aluksi yritys keskittyy erityisesti käsidesivaahtoon, mutta teknologialla voidaan myöhemmin tehdä paljon muutakin.

–Esimerkiksi sairaaloiden käytetyt lakanat, pyyhkeet ja muut tekstiilit voidaan pinnoittaa niin, että ne tappavat superbakteereja 99,99-prosenttisesti, Nieminen kertoo.