TE: Sähköisissä kuorma-autoissa hulppea hinta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Täyssähkörekka on tavallista kolme kertaa kalliimpi.

Suomessa on liikenteessä jo viisi täyssähkörekkaa, jotka ovat K-ryhmän käytössä, kertoo Talouselämä. Scanian myyntijohtajan Frej Svartsjön mukaan uusia tilauksia ei kuitenkaan Suomesta ole tullut, vaikka tarjouksia on kylläkin esitetty. Norjassa taas esimerkiksi ruokatukku Asko on tilannut 75 täyssähkörekkaa, jotka toimitetaan vuosina 2020-2022.

Syynä tähän lienee hinta. Vaikka henkilöautoissa ja busseissa sähkö- ja polttomoottoriautot ovat kustannuksiltaan ja ostohinnoiltaan jotakuinkin samoissa, ei näin ole rekkojen kanssa. Ero tulee selväksi esimerkiksi kaksiakselinen jakeluauton suhteen.

– Siinä dieselmalli maksaa noin 100 000 euroa, mutta täyssähkömalli maksaa 350 000–400 000 euroa. Akkujen osuus hinnasta on todella merkittävä näissä kuorma-autoissa, Svartsjö sanoo.

Lisäksi kuljetusyhtiön tulee hankkia täyssähkörekalleen oma puolinopea latauspiste, jolla akut ladataan yön aikana. Pitkiä päivittäisajoja varten tarvittaisiin oma latauspiste, koska julkisille pisteille rekka ei mahdu. Sähkökuorma-autojen toimintasäde on välillä 200-500 kilometriä.

– 150-kilowattinen pikalatausjärjestelmä maksaa yli 100 000 euroa. Jotta sen investoinnin saa järkeväksi, pitää olla useampi auto sitä jakamassa, Svartsjö huomauttaa.