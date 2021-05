TE: Pääministerin puolison yhtiötä haetaan konkurssiin

Yhtiöllä on velkaa muun muassa Valtiokonttorille.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) aviomiehen Markus Räikkösen osittain omistamaa ja johtamaa start up -yhtiö Prezella Oy:tä koskeva konkurssihakemus on saapunut tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeuteen, kertoo Talouselämä. Räikkösella on noin neljännes yhtiön osakkeista.

Prezella hakee hakemuksessa itseään konkurssiin.

Konkurssihakemuksessa on selvitys Prezellan omaisuudesta, joka on noin 2 060 euroa rahavaroja pankissa. Hakemuksessa on myös lista velasta ja velkojista. Velkaa on Valtiokonttorille runsaat 201 000 euroa ja Aito Säästöpankille runsaat 16 000 euroa.

Yhtiön viime vuoden tilinpäätöksen mukaan sen liikevaihto oli nolla euroa ja tilikauden tappio noin 7 000 euroa. Yhtiön oma pääoma on lähes 260 000 euroa miinuksella. Prezellan toiminta on ollut Talouselämän mukaan tappiollista koko sen olemassaolon ajan.