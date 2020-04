TE: Pääministerin puoliso myös toisessa tuetussa yhtiössä

Talouselämän mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) puoliso on mukana myös toisen Business Finland -tukea saaneen yrityksen toiminnassa.

Markus Räikkönen toimii tamperelaisen ohjelmistoyhtiö Haltun hallituksen jäsenenä. Yhtiö sai koronatukea 60 000 euroa.

Räikkönen työskentelee päätoimisesti MarkkinointiAkatemiassa, joka sai Business Finlandilta tukea 45 000 euroa.

Pääministeri kertoi tiistaina Twitterissä, ettei hänen puolisollaan ole omistusta kyseisessä yrityksessä.

– Olen saanut tietää asiasta tänään ja haluan kertoa siitä avoimesti, Sanna Marin totesi.

Tamperelainen yritys, jossa mieheni on töissä on saanut avustusta Business Finlandilta noin 45 000 euroa. Hänellä ei ole omistusta yrityksestä vaan hän on yrityksen työntekijä. Olen saanut tietää asiasta tänään ja haluan kertoa siitä avoimesti.

