TE: OP kielsi logonsa käytön Sähköliiton sivuilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sähköliiton mukaan liiton yhteistyökumppanit haluavat toistaiseksi olla pois näkyviltä.

Osuuspankki on pyytänyt Sähköliittoa poistamaan logonsa ammattiliiton sivuilta, Talouselämä kertoo.

Pyyntö liittyy Sähköliiton nettisivuilla julkaistuun ja sittemmin poistettuun kirjoitukseen, jossa rikkureita verrattiin henkilöiksi, jotka kantavat sydämen sijaan mätien periaatteiden kasvainta. Kovasanaiset luonnehdinnat olivat amerikkalaisen sosialistikirjailijan Jack Londonin (1876-1916) runosta Rikkuri.

– Sen jälkeen kun Jumala oli luonut kalkkarokäärmeen, rupisammakon ja vampyyrin, hänellä oli jotain kauheaa ainetta jäljellä, mistä hän teki rikkurin. Rikkuri on kaksijalkainen eläin, jolla on korkkiruuvisielu, vesiaivot, selkäranka yhdistelmä hyytelöä ja limaa. Siellä, missä muilla on sydän, hän kantaa sisällään mätien periaatteiden kasvainta, sivuilla kerrottiin.

Sitaatin alapuolella oli joukko yritysten logoja, jotka ovat Sähköliiton mukaan yhteistyökumppaneita ja mainostajia liiton medioissa. Näihin kuuluivat OP:n lisäksi muun muassa ABB, Teboil ja If.

OP:ssa ei katsottu hyvällä, että yhtiön logo esitettiin siinä yhteydessä.

– Olemme saaneet joitain kysymyksiä ja kommentteja OP:n logon esiintymisestä Sähköliiton verkkosivuilla ja viestinnässä. OP ei allekirjoita Sähköliiton kannanottoa, eikä OP:lla ole Sähköliiton kanssa näkyvyyteen liittyvää yhteistyösopimusta. Sähköliittoa on pyydetty poistamaan liikemerkki sivulta, OP:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa toteaa TE:lle.

Sähköliiton viestinnästä kerrotaan, että kaksi yritystä oli ehtinyt antaa negatiivista palautetta. Liiton mukaan logot on nyt poistettu.

– Yritykset eivät allekirjoita tällaisia juttuja ja halusivat olla toistaiseksi pois näkyviltä, viestinnästä vahvistetaan.