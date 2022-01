”TE olette hallituksessa. Teidän pitää kertoa mistä rahat otatte.”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opposition kokoomus vaati hallitusta kertomaan, miten valtio hoitaa lupaustensa rahoitukset.

MTV:n tiistai-illan suuren aluevaalitentin kohokohtia nähtiin, kun SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin kimpaantui kokoomuksen Petteri Orpolle.

– Kyllä nyt ovat jonkun muun mielipiteet vaihtuneet ja teot muuttuvat käsienpesulla muuksi. SDP, vihreät, muut hallituspuolueet, te olette monta kertaa äänestäneet terapiatakuun nurin eduskunnassa, Petteri Orpo sanoi ensin.

Hän sanoi hoitotakuusta hallituksen ongelmaksi sen, että ”se tekee jonkun lain ja sanoo, että asia on hoidettu – mutta kun ei totuus ole sitä. Ihmiset ovat jonoissa”.

– Se ei vielä hoida mitään. Orpo totesi.

– Me emme yksin julkisella sektorilla pysty purkamaan jonoja.

Sanna Marin vastasi, että ”kokoomus tässä vain luettelee ongelmia”.

– Mitä te olette tehneet näiden asioiden kuntoon laittamiseksi? Ette yhtään mitään, Sanna Marin totesi kiihkeään äänensävyyn.

– Ja nyt te arvostelette hallitusta siitä, että me olemme antaneet hoitajamitoituksen, nyt te arvostelette siitä että me annamme hoitotakuun, että me aidosti yritämme parantaa ihmisten palveluita! Yritämme parantaa sitä, että hoitoon pääsee ajoissa. Ja kyllä, näihin osoitetaan myös rahoitus.

Tauon jälkeen puhuttiin palkankorotuksista. Petteri Orpo sanoi, ettei hallituspuolueiden suunnalta haluta myöntää tosiasiaa, että palkkaharmonisointi tulee erittäin kalliiksi.

– Niitä rahoja ei ole hallituksen kehyksissä. Tämä on pahimmillaan lähes miljardin ongelma, Petteri Orpo sanoi.

– Ja koska tätä ei ole kehyksissä, niin hallituksen pitää tämä ratkaista. Ja nyt me kuulimme että SDP:n puheenjohtaja pääministeri totesi, että valtio hoitaa tämän. No mistä se hoidetaan? Otetaanko taas lisää velkaa?

– Vai – jos ei sitä kompensoida, jos ei sitä anneta alueille, niin siellä tulee olemaan erittäin suuria taloudellisia vaikeuksia suoriutua kaikista niistä hienoista palvelulupauksista, mitä täälläkin on annettu. Minusta äänestäjien pitää tietää, millä tavalla hallitus aikoo hoitaa nämä puuttuvat rahat, Orpo jatkoi.

Keskustan puheenjohtaja valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi, ettei ole varma milloin kokoomus haluaa lisää rahaa ja milloin pitää olla tiukan talouden linjalla. Saarikon mukaan kokoomuksen sote-malli on pitänyt sisällään samat kustannukset.

Petteri Orpo vastasi, että ”nyt on kyse siitä, että teillä ei ole näitä rahoja varattuna”.

– TE olette hallituksessa, ei kokoomus. Te olette tämän mallin tehneet, ja teidän velvollisuutenne on huolehtia siitä, että tämä rahoitus on olemassa. Teidän päättämänne malli. Niitä rahoja ei tällä hetkellä ole, ja teidän pitää kertoa mistä te ne rahat otatte, Orpo sanoi Saarikolle.