TE: Näin saat naisia paremmin rekrytoitua

Rekrytointi-ilmoituksen päivittäminen voi tuoda lisää naishakijoita.

Talouden nousukäänne on pahentanut työvoimapulaa monella alalla. Tämä on johtanut siihen, että yritykset haluavat erottautua kilpailijoista ja lisätä vetovoimaansa työnantajina.

Talouselämä-lehti kertoo, että esimerkiksi naisia houkutellaan teknologia-alalle uusilla keinoilla. Suomalainen ohjelmisto- ja palvelyhtiö TietoEvry on tehnyt muutoksia rekrytointi-ilmoituksiin, joissa maskuliisnisia sanavalintoja on vaihdettu naisiin vetoaviin. Visuaalista ilmettä on myös uusittu.

Yhtiöstä kerrotaan, että yhdessä työpaikkailmoituksissa sana pätevä korvattiin asioista perillä olevaan sekä sana motivoitunut keskittyneeseen.

TietoEvryn hr-johtaja Hanna Vuorikoski kertoo, että muutoksen jälkeen tehtäviin on hakenut merkittävästi enemmän naisia.

Vuorikoski muistuttaa, että yrityksen vetovoimaa työnantajana lisää myös arvojen esille tuominen. Hänen mukaansa erityisesti naiset ovat aiempaa tietoisempia ympäristö- ja tasa-arvoasioista.

Tietoevry julkaisi maaliskuussa tavoitteen, jonka mukaan henkilöstöstä puolet pitäisi olla naisia vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä luku on 32 prosenttia.