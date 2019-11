TE: Näin hyvätuloiset käyttävät hitas-järjestelmää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talouselämän selvityksen mukaan Helsingin hitas-taloyhtiöissä on osakkaina lukuisia varakkaita henkilöitä, jotka asuvat muualla kuin taloyhtiössä.

Helsingin kaupungin tukeman omistusasumisen eli hitas-järjestelmän tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi kohtuuhintainen omistusasuminen Helsingissä. Järjestelmää on arvosteltu siitä, että järjestelmästä hyötyvät varakkaat sijoittajat, jotka muun muassa vuokraavat ostamiaan hitas-asuntojaan eteenpäin markkinahintaan.

Talouselämän mukaan Helsingin kalleimmalla asuinalueella olevassa hitas-taloyhtiössä osakasluetteloon on merkitty, että 12 huoneiston osakkeenomistajaa asuu muualla kuin taloyhtiössä. Tämä tarkoitti yli 21 prosenttia kaikista taloyhtiön 56 huoneistosta. Taloyhtiön keskineliöhinta on 4 880 euroa, kun vapailla markkinoilla se on yli 7 000 euroa.

Osakkaiden joukossa on lehden mukaan muun muassa yritysjohtoa, erikoislääkäreitä ja varatuomari. Kahdeksan osakkaan vuoden 2017 verotettavat tulot olivat yhteensä 80 000 euroa.

Kaksi osakasta ansaitsi Talouselämän selvityksen mukaan yli 200 000 euroa vuodessa. Heistä toinen on saanut viiden edellisen julkaistun verovuoden aikana yhteensä 1,33 miljoonan euron ansio- ja pääomatulot, eli keskimäärin noin 270 000 euroa vuodessa. Toinen osakas on tienannut lehden tietojen mukaan viiden edellisen verovuoden aikana 910 000 euroa, eli keskimäärin noin 180 000 euroa.

Myös muissa Talouselämän selvityksessä mukana olleissa hitas-taloyhtiöiden osakaskirjoista ilmeni, että taloissa on osakkaana varakkaita henkilöitä, jotka eivät asu taloyhtiössä.