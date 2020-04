TE: Kesämökkien hinnat romahtivat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hinnat ovat pudonneet jopa 30 prosenttia huippuvuosista.

Kesämökkien hinnat ovat pudonneet viime vuosina koko maassa jopa kymmeniä tuhansia euroja, kertoo Talouselämä.

– Jos muutama vuosi sitten mökki tontteineen maksoi 110 000 euroa, nyt sen arvo voi olla 75 000-85 000 euroa, kertoo kiinteistönvälittäjä Jyrki Tulppo.

Kohteesta riippuen hinnat ovat pudonneet 25-30 prosenttia. Tulpon mukaan hinnan romahtaminen on monelle mökin omistajalle järkytys.

– On saatettu pari kesää miettiä, luovutaanko mökistä ja kun päätös on nyt tehty, niin hinta on pudonnut parin vuoden takaisesta, hän sanoo.

– Jotkut ymmärtävät tilanteen, sillä he ovat seuranneet markkinakehitystä ja mediaa. Toisille tilanne tulee pommina. Silloin pitää selittää tilanne ja näyttää tilastoja. Mökit ovat kuitenkin menneet viime vuosina hyvin kaupaksi. – Nyt on mahdollista tehdä enemmän kauppaa, kun hinnat ovat maltillisemmalla tasolla, Tulppo sanoo. Samoilla linjoilla on Tulpon kollega Matti Perälä, jonka mielestä hinnat ovat nyt oikealla tasolla. – Aiemmin hinnat hieman karkasivat, hän toteaa.