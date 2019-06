TE: Kallein bensapumppu Joensuussa, Helsinki toisena

Seitsemän kaupungin välisessä vertailussa suurin hintaero on seitsemän senttiä litralta.

Polttoaineen hinnat nousevat Talouselämän mukaan jälleen kesän kynnyksellä kipurajoille. Lisäksi alueiden välisessä vertailussa paljastuu hintaeroja.

Seitsemän kaupungin välisessä vertailussa 95E10-bensiinin hintaero on 7 senttiä litralta. Dieselin kohdalla eroa on 6,8 senttiä. Missä bensiini on suhteellisen edullista, siellä myös diesel on keskimäärin halvempaa.

Keskimäärin kalleinta polttoaine on Joensuussa, missä 95-oktaaninen bensiinilitra maksoi 4. kesäkuuta keskimäärin 1,609 euroa.

Halvinta puolestaan on Oulussa, missä ysivitonen maksoi keskimäärin 1,539 euroa litralta.

Joensuun jälkeen kalleinta bensiiniä myydään Helsingissä, missä litrahinta oli keskimäärin 1,594 euroa. Pääkaupunkiseudun sisälläkin polttoainehinnat vaihtelevat, esimerkiksi Espoossa hinta oli 1,565 ja Vantaalla 1,588.

Tampereella ysivitonen maksoi keskimäärin 1,591 euroa litralta ja Turussa 1,569.

Vertailun kallein bensapumppu löytyi Joensuun keskustasta, jossa litrasta sai maksaa 1,689 euroa.