TE: ”Homma prakaa, jos tauti täällä pääsee karkuun”

Vantaalle kaivataan pikaisesti lisää voimavaroja virustestaukseen.

Vantaan kärjistyvän epidemiatilanteen varoitetaan heijastuvan koko maahan, jos tilanteeseen ei saada pian muutosta.

Kaupungissa on vahvistettu viime aikoina useita tartuntaryppäitä muun muassa työmailta. Haasteena on, että suuri osa kaupungin testaukseen liittyvistä voimavaroista on sidottu Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo Talouselämälle, että kaupunki tarvitsisi valtiolta apua testauspartioiden järjestämiseen.

– Vantaata ei saisi jättää yksin, vaikka se iso kaupunki onkin. Heille täytyy pyrkiä muiden antamaan niin sanotusti virka-apua, Randell sanoo.

Virustestaaminen vaatii paljon voimavaroja suurilla työmailla, joilla voi käydä työpäivän aikana jopa tuhat työntekijää. Rakennustyömailla käy lisäksi ulkomailta arviolta 30 000 henkeä, joista moni asuu tiiviissä olosuhteissa tilapäismajoituksessa.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen totesi Ylen A-studiossa, että Vantaan ilmaantuvuusluku on jo yli 500 kahden viikon ajalta 100 000 henkeä kohden. Hänen mukaansa kaupungissa tarvittaisiin liikkuvaa jäljitystä, jonka voisi siirtää ”noihin paikkoihin, joissa homma alkaa prakaamaan”.

– Jos tauti pääsee karkuun maan neljänneksi suurimmassa kaupungissa, tilanne pahenee koko maassa, Lehtonen sanoi.