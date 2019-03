”Te haluaisitte edustajille vielä paremmat edut”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden lopettamisesta on määrä päättää ensi viikolla.

Eduskunnan täysistunnossa aloitettiin tiistaina kansanedustajien eläkelain kumoamisesta tehdyn lakialoitteen käsittely. Aloitteen takana ovat kaikki ryhmät perussuomalaisia lukuunottamatta. Sopeutumiseläkkeet poistuvat ja kaikki kansanedustajat saavat jatkossa tarvitessaan 1-3 vuoden ajan sopeutumisrahaa.

Perussuomalaiset olisivat useiden edustajien mukaan ilmeisesti aluksi halunneet sopeutumisrahasta ansiosidonnaisen. Se olisi kuitenkin todellisuudessa tarkoittanut sitä, että edustajat olisivat saaneet selvästi korkeampia tuloja kuin nyt esitetään. Eräiden edustajien mukaan kyseessä saattoi olla erehdys, mutta sen myöntäminen on vaikuttanut vaikealta.

Muun muassa kristillisdemokraattien Peter Östman otti väitteitä istunnossa korjatessaan asian esiin.

– Ihmettelen, minkä takia te sitten mieluummin olisitte halunneet, että se sidottaisiin siihen ansiosidonnaiseen, koska se olisi ollut korkeampi, noin 2400 euroa, tämän 2100 euron sijaan, Peter Östman sanoi PS:ltä selitystä pyytäen.

Myös sinisten Simon Elon mukaan PS:n ryhmäjohtaja Leena Meri ”on sanonut julkisesti, että sopeutumisrahan pitäisi olla samalla tasolla kuin ansiosidonnainen työttömyysturva on. Sehän nimenomaan nostaisi sopeutumisrahaa ja nostaisi enemmän kuin nostaa tämä esitys, mistä kahdeksan eduskuntaryhmää on sopinut”.

– Eli kyllä tässä nyt logiikassa on suuria puutteita.

PS:n Sami Savio totesi, että he eivät ole esittäneet sopeuttamisrahan nostamista ansiosidonnaisen päivärahan tasolle.

PS:n Arja Juvosen mukaan ”kyllä tämä järjestelmä on ollut sekava varmasti niin monelle kansanedustajalle itselleen kuin myös kansalaisille, ja sen takia me saimme tänne aloitteen”.

PS:n Ritva Elomaa sanoi, että ”nyt kuitenkin valitettavasti päädyimme sellaiseen tilanteeseen, että muut puolueet haluavat uudistukseen nojaten myös joitakin parannuksia kansanedustajien etuisuuksiin. Tämä ei kyllä meille perussuomalaisille käy”.

– Te haluaisitte vielä paremman!, Peter Östman huusi väliin.

Östmanin mukaan kaikki eduskuntaryhmät ovat sen takana, että sopeutumiseläke lakkautetaan, toisin kuin PS:n taholta nyt on sanottu.

– Nythän kun kansanedustaja tippuu tälle sopeutumisrahasummalle, joka on sovittu, niin se summa on alhaisempi kuin perussuomalaisten esittämä ansiosidonnainen työttömyyskorvaus. Se on 300 euroa alhaisempi. Ihmettelen, miksi te ette halua mainita tätä ja puhua suoraan julkisuuteen, että te olisitte halunneet korkeamman korvauksen kuin muut eduskuntaryhmät. Näin te olisitte halunneet, Peter Östman sanoi.

– Sen te olette silloin sanoneet myöskin julki ymmärtämättä kuitenkaan sitä, että se summa on korkeampi, jota te esititte.

Simon Elo totesi PS:n Leena Meren sanoneen muun muassa 8.12.2017 Aamulehdessä että ”entisillä edustajilla pitäisi olla ansiosidonnaisen päivärahan tyyppinen etuus samoin kuin muillakin”.

– Muistan, kun neuvottelimme tästä, ja edustaja Östman kysyi edustaja Mereltä: tarkoitatteko, että te haluaisitte sopeutumisrahan sijaan, jota me esitämme, että sopeutumisraha edelleen jatkuu, jos otetaan pääomatulotkin huomioon, eli ne vähentää sitä sopeutumisrahaa toisin kuin ansiosidonnainen, niin haluatteko ansiosidonnaisen entisille kansanedustajille. Ja Meri vastasi ”kyllä”. Ja sen hän on sanonut julkisestikin mustaa valkoisella, Simon Elo todisti.

Peter Östmanin mukaan ”se oli aivan niin kuin edustaja Elo tuossa kertoi”.

– Kysyin näin. Kun edustaja Meri vastasi, että kyllä, he haluavat mieluummin valita tämän ansiosidonnaisen rahan, niin kysyin seuraavaksi, ymmärrättekö, että se on 300 euroa korkeampi kuin tämä sopeutumisraha, mikä nyt on esitetty. Silloin, voi olla, että iski paniikki, mutta liekö niin, että tiedote oli jo lähtenyt maailmalle, Östman arveli tapahtumien kulusta.

PS:n Sami Savio toisti, että he eivät ole ”missään tapauksessa esittäneet” ansiosidonnaisen päivärahan käyttöönottoa.

– Sitä vastoin edustaja Meri on julkisuudessa todennut, että olisi hyvä, että myös kansanedustajia koskisivat samat velvoitteet kuin tavallisia työssä käyviä ihmisiä. Siihen viittaa myös tämä termi ”ansiosidonnaisen tyyppinen”, kuten täällä äsken siteerattiin, Savio huomautti.

PS:n Ville Tavion mukaan ”se, että kaikki muut puolueet tässä tilanteessa nyt sitten hyökkäsivät perussuomalaisia vastaan, ei tietenkään yllätä, koska tämä kritiikkimme tietenkin osui heille erityisen arkaan paikkaan”.