TE: Hallituksen palkkaamia uusia opettajia uhkaavat massapotkut

Ylijohtajan mukaan ’ei voi suoraan sanoa’, mitä opettajille käy, kun rahat loppuvat.

Hallituksen kertaluontoisilla investoinneilla palkattavia opettajia ”uhkaavat myöhemmin massapotkut”, Talouselämä kertoo.

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan kirjattuihin ”kertaluontoisiin tulevaisuusinvestointeihin” sisältyy yhteensä 235 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen opetukseen. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on luvassa kertaluontoisesti ensi vuonna 80 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle tuli lisätalousarviolla 20 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Mika Tammilehto kertoo TE:lle, että ensi vuoden varojen osalta lähdetään siitä, että palkataan pääosin opettajia. Tammilehdon mukaan on vaikea sanoa, mitä palkatuille opettajille tapahtuu, kun kertaluontoiset varat on käytetty.

– Tietysti kyseessä on määräaikainen lisäys. Kun rahat on käytetty, on kuitenkin jo kulunut aikaa. Ei voi sanoa aukottomasti, että opettajat vain irtisanotaan. Asiaan vaikuttaa koulutuksen järjestäjien muukin tilanne. Ei voi suoraan sanoa, mitä tarkalleen tapahtuu, hän vastaa.

Mika Tammilehdolta kysytään myös, eikö tämä tarkoita, ettei isommalla opettajamäärällä voida jatkaa, kun rahat on käytetty.

– Toki siinä mielessä, että kyseessä on määräaikainen lisäys tälle hallituskaudelle. Seuraavalla hallituskaudella selviää sitten, miten mahdollisiin jatkomäärärahoihin suhtaudutaan, Tammilehto sanoo.

Hänen mukaansa seuraavissa kehyksissä on ratkottava, onko määrärahaa mahdollista jatkaa.