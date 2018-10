TE: Finnair saamassa kilpailijan Helsinki-Shanghai-reitille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinalainen lentoyhtiö Juneyao Airlines avaa reitin Helsinkiin kesäkuussa 2019.

Finnair on saamassa kilpailijan lentoreitille Helsingistä Shanghaihin, uutisoi Talouselämä. Kiinalainen Juneyao Airlines suunnittelee avaavansa uuden lentoreitin maiden välille kesäkuussa 2019.

Kiinan lentovirasto vaatii maan lentoyhtiöitä kartuttamaan kokemusta kotimaan lennoilta ennen kansainvälisille lennoille siirtymistä. Juneyao Airlines on tilannut viisi Boeing 787-9-lentokonetta, joista ensimmäisen se otti käyttöön sisämaan lennoilla lokakuun lopussa.

Yksikään Kiinan valtion lentoyhtiöistä ei toistaiseksi lennä Helsinki-Shanghai -reittiä, joten Juneyao Airlinesin oli helppo saada lupa reitille. Junyeaon lennot Helsinkiin tulevat lähtemään Shanghain kaukolennoille suunnatulta Shanghai Pudong International -kentältä.

Finnairin kasvustrategian kulmakivenä on ollut kasvava lentoliikenne Aasian ja Euroopan välillä. Helsinki sijaintina on antanut Finnairille rakenteellisen kilpailuedun, sillä se on mahdollistanut suorimmat ja nopeimmat yhteydet kasvaville Aasian markkinoille. Aasian-liikenne muodostaa vähän yli 50 prosenttia Finnairin liikenteestä, todetaan Finnairin strategiassa.