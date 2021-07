TE: Aiheuttaako ilmalämpöpumppu kosteusongelmia?

Pumppuyhdistyksen toiminnanjohtajan mukaan hän ei ole kosteusongelmiin koskaan törmännyt.

Poikkeuksellisen kovat helteet ovat lisänneet huoneistojen ilmastoinnin, ilmalämpöpumppujen, kysyntää.

Talouselämä kysyi kymmenen yleistä kysymystä pumpuista lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtajalta Jussi Hirvoselta. Hänen mukaansa pumppua ei voi asentaa ilman taloyhtiön lupaa. Hän myös arvioi, että pumppuja olisi saatavilla tänä kesänä varautumisen vuoksi edellistä paremmin, mutta asennuksissa on ruuhkaa.

Yksi talotekniikkaan liittyvä epäily on liittynyt mahdollisiin kosteusongelmiin. Näin siihen vastaa Hirvonen.

– Tätä hyvin yleisesti kysytään, että aiheuttaako jäähdytys kosteusongelmia. Yhtään tällaista tapausta meillä ei ole ollut, 800 000 pumppua olemme myyneet. Suomenkaan olosuhteissa se kastepisteen syntyminen jäähdytyksessä rakennuksiin on käytännössä mahdotonta. Ei ole siis havaittu, että ilmalämpöpumpuilla olisi Suomessa saatu pilattua yhtään rakennusta, ei jäähdytyksellä eikä lämmityksellä.

Entä sopiiko pumppu joka kotiin?

– On syytä ottaa huomioon on, että mikäli on sokkeloinen talo, jossa on ovet kiinni ja erillisiä huoneita, eikä ilmaa saada jaettua huoneesta toiseen, niin silloin ilma kulkee vain yhteen huoneeseen, Hirvonen vastaa.