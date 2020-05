Täyssähköauto jää ostamatta hinnan takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ympäristöarvoilla on yhteys auton valintaan.

Joka neljäs suomalainen (26%) uskoo täyssähkön olevan ympäristöystävällisin auton voimanlähde. Sen jälkeen ympäristöystävällisimmäksi koetaan kaasu (15 %) sekä itselataava hybridi tai kevythybridi (14 %) selviää vakuutusyhtiö Ifin kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä auton käyttövoimasta.

18-29-vuotiaat kokevat täyssähkön muita ikäluokkia useammin ympäristöystävällisimmäksi. Heistä lähes neljännes (23 %) valitsisikin täyssähköauton, jos hankintahinta olisi kaikissa käyttövoimavaihtoehdoissa sama.

Täyssähkön seuraavaksi autokseen valitsevista 86 prosenttia on sitä mieltä, että ympäristöystävällisyys on tärkein tai yksi tärkeimmistä auton valintakriteereistä. Samoin ajattelee myös 79 prosenttia niistä, joiden seuraava auto on hybridi.

Vaikka täyssähköauto ja ladattava hybridi koetaan ympäristöystävällisiksi, niiden valinnassa mietityttää moni asia. Täyssähköllä toimiva auto on edelleen kallis hankkia, ja yli puolet (54 %) vastaajista kertoikin, että se jää ostamatta hankintahintansa vuoksi.

– Erilaiset hybridit ja sähköautot ovat hinnaltaan yleensä kalliimpia kuin perinteiset bensamallit, mutta toisaalta myös käyttökulut ovat alhaisemmat. Kulujen ja päästöjen lisäksi käyttövoiman valinta vaikuttaa ratkaisevasti autoilijan arkeen ja ajankäyttöön: käydäänkö jatkossa bensapumpulla vai ladataanko autoa omassa tallissa, sanoo Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä.

Erityisesti puutteet latausmahdollisuuksissa pidemmillä matkoilla (59 %) ja kotona tai työpaikalla (53%) ovat painavia syitä olla valitsematta ladattavaa autoa.

Myös akkujen kestoikä ja toimintamatka ovat joka toiselle (51 %) syitä olla valitsematta täyssähköautoa tai hybridiä.

– Tyypillinen suomalainen auton ostaja harvoin hankkii auton pelkästään kaupunkiajoon, vaan sillä halutaan ainakin tarvittaessa päästä myös mökille tai matkalle. Kesken matkan tapahtuva akkujen lataus on aina tankkausta työläämpi toimenpide, toteaa Färkkilä.

Kolmasosa kokee sähköautojen lataamiseen liittyvän turvallisuusriskejä ja ympäristöhaittoja. Yleistä epäluottamusta uutta teknologiaa kohtaan kokee miltei joka neljäs.

Ifin Autokyselyssä haastateltiin helmikuun alussa 1 500 suomalaista autoilijaa autojen käyttövoimasta. Kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland.