Kuolemanrangaistusten Malesia muuttaa huumepolitiikkansa

Erittäin ankaran huumelainsäädännön Malesia suunnittelee täyskäännöstä.

Maan terveysministeri Dzulkefly Ahmadin mukaan uusi hallitus suunnittelee lainsäädäntöä, jossa pienien huumemäärien hallusta pidosta tai käyttämisestä ei enää rangaistaisi.

Nykyisen lainsäädännön mukaan esimerkiksi marihuanan tai kokaiinin käytöstä ja pienten erien hallussa pidosta voidaan tuomita vankeuteen. Malesian noin 65 000 vangista puolet on huumerikollisia.

Hallituksessa on puhuttu myös kannabiksen käytön sallimisesta lääketieteellisiin tarkoituksiin. Sen sijaan huumeiden välittäminen säilyy edelleen rikoksena.

Tähän asti henkilöitä, joiden hallusta on löydetty enemmän kuin 200 grammaa kannabista tai yli 15 grammaa heroiinia tai morfiinia on voitu tuomita jopa kuolemanrangaistukseen. Noin 1200 nykyisistä vangeista on saanut kuolemanrangaistuksen, mutta hallitus on jäädyttänyt tuomioiden täytäntöönpanon.

Viime vuoden vaaleissa valtaan nousseen uuden hallituksen piirissä on käyty keskusteluja myös kuolemanrangaistuksen poistamisesta.

Terveysministeri Dzulkefly muistuttaa, että jo 30 eri maata on siirtynyt tai siirtymässä huumeiden käytön dekriminalisaatioon. Hänen mukaansa tämä ei Malesiassakaan merkitse huumeiden käytön sallivaa lainsäädäntöä, vaan rangaistavuuden poistamista.

Terveysministerin mukaan huumeiden käyttö on vaikea ongelma, joka voi johtua monesta syystä. Syinä hän mainitsee esimerkiksi perheiden taloudellisen tilanteen romahtamisen ja köyhyyden sekä ikätoverien painostuksen.

Ministerin mukaan lainsääsäädännön muutoksella tähdätään siihen, että tieteelliset tutkimustulokset ja julkinen terveys sekä huumeriippuvaisten hoitoon pääsy asetetaan tärkeysjärjestyksessä rangaistusten ja vankeustuomioiden edelle. Dzulkefly Ahmadin mukaan tällä tavoin voidaan myös siirtää huomattavia rahamääriä vankeinhoidosta terveyden ylläpitoon, kun huumeriippuvaisia ei enää kohdella rikollisina vaan hoitoa tarvitsevina potilaina.

Malesian oikeusministeri Liew Kheong sanoo, että varoja siirretään myös huumeriippuvaisten koulutusohjelmiin, joiden avulla monet heistä voivat päästä normaaliin elämään paremmin kiinni.

Malesiassa on aiemmin saatu aikaan vahinkoja vähentäviä tuloksia HIV-virukseen sairastuneiden hoidossa, kun ohjelmien piiriin hakeutuneiden ei pitänyt enää pelätä rangaistuksia.

Toistakymmentä Malesian terveysalan järjestöä iloitsee hallituksen suunnitelmista. Malesian lääketieteellisen yhdistyksen ja AIDS-neuvoston johdolla antamassaan lausunnossa ne sanovat, että tähänastinen rankaisupolitiikka on johtanut vakaviin seurauksiin, kuten vankiloiden ylikansoittumiseen ja tautien leviämiseen. Järjestöjen mukaan rankaiseminen on johtanut myös vankeus- ja köyhyyskierteisiin.

Lausunnossaan järjestöt kertovat omista pienimuotoisemmista paikallisista kokeiluistaan, joissa hoidon ja koulutusohjelmien avulla on saatu huumekierteiden määrää vähenemään.