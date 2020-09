Täyskäännös Ruotsissakin: Maskeista ehkä suositus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveysviranomaisten mukaan suojaimista voi olla hyötyä liikenteessä ja lääkärikäynneillä.

Ruotsin terveysviranomaisten kerrotaan valmistelevan merkittävää muutosta kasvomaskeja koskeviin ohjeisiin.

Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Johan Carlson kertoi jo elokuun 18. päivänä pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että maskien käyttöä voitaisiin suositella esimerkiksi julkisessa liikenteessä ja lääkärikäynneillä.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan tieteellinen näyttö kasvomaskien hyödyistä on edelleen puutteellista. Tegnell on huomauttanut tartuntojen nousseen kesän aikana useissa maissa, joissa suojainten käyttö on määrätty pakolliseksi.

– Kasvomaskit toimia olla muiden toimenpiteiden tukena, kun asiat on hoidettu kunnolla. Mutta jos aloitamme maskeista ja kuljemme täpötäysissä busseissa tai ostoskeskuksissa – se olisi todellakin virhe, Tegnell sanoi Financial Timesin mukaan.

Maailman terveysjärjestö WHO:n ja muiden Pohjoismaiden suositukset ovat lisänneet kasvomaskien myyntiä myös Ruotsissa, vaikka epidemia on osoittanut rauhoittumisen merkkejä.

Covid-19-infektioita on vahvistettu viime viikkoina noin 130–250 kappaletta päivässä. Heinäkuun puolivälissä tautitapauksia oli yli tuhat päivässä.

Koronatartuntoja on vahvistettu Ruotsissa yhteensä 84 379 ja kuolemantapauksia 5 808 kappaletta.