”Täysin virheettömät, selkeästi muita paremmat vihreät”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan Ville Niinistö unohti eduskunnassa eräitä asioita.

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin torstai-iltana maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta tehdystä kansalaisaloitteesta. Vihreiden Ville Niinistö halusi puheenvuoronsa aluksi korostaa, että on iso linjaero puolueiden välillä.

– Kaikki, jotka eivät kannata universaaleja oikeuksia, yrittävät hämärtää sitä eroa, ja erityisesti tässä kunnostautuu meidän oikean laidan laitapuolue eli kokoomus, Ville Niinistö sanoi.

Hän arvosteli ”(Juha) Sipilän hallituksen häpeällisiä koulutusleikkauksia”.

– Jos leikkaa suunnilleen 200 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta toiselta asteelta, niin ei voi tulla tänne hurskastelemaan, että ’me kannamme huolta nuorten opinpoluista’, ei todellakaan voi, Ville Niinistö totesi.

Kokoomuksen Timo Heinoselle puhe jäi hampaankoloon. Hän aloitti oman puheenvuoronsa toteamalla keskustelun olleen ”pääasiallisesti” hyvää ja asiallista, ja selitti ilmaisuaan hetken päästä.

– Mielestäni edustaja Ville Niinistön puheenvuoro ei edustanut tällaista keskustelua. Siitä jäi jälleen kerran kuva selkeästi muita paremmista ja virheettömistä vihreistä, Timo Heinonen aloitti.

– Vihreiden ollessa hallituksessa koulutuksen nettosäästöt, leikkaukset olivat yli 800 miljoonaa euroa. Hän kyllä muisti kaikkien muiden puolueiden tekemät koulutussäästöt ja vielä kielsi, että muut puolueet eivät saa puhua koulutuksesta tai panostuksista tai koulutuksen uudistuksista, sillä he ovat tehneet koulutusleikkauksia.

– Hän unohti, että kun hän oli vihreiden puheenjohtaja ja vihreät olivat hallituksessa, koulutuksesta leikattiin yli 800 miljoonaa euroa: ei uudistettu lukiokoulutusta, ei panostettu peruskouluun, peruskoulu junnasi paikallaan, ei uudistettu peruskoulun luokanopettajan koulutusta, toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarpeellinen reformi, uudistaminen, ei edennyt.

Timo Heinosen mukaan vihreät ovat paheksuneet kaikkia muita puolueita koulutussäästöistä, ”mitkä ovat olleet vaikeita, kipeitä, epämiellyttäviä varmasti jokaiselle”. Hänen mukaansa silti Ville Niinistö unohti kertoa, että vihreiden vaihtoehtobudjetissa koulutusleikkaukset olisivat jatkuneet tällä vaalikaudella.

– He esittivät omassa vaihtoehto-, varjobudjetissaan leikkauksia varhaiskasvatukseen lähes 100 miljoonaa, ammattikouluihin 110 miljoonaa, ja myös korkeakouluihin he esittivät leikkauksia vielä silloin, kun he olivat oppositiossa, eli kertoivat sen, että heidän toimestaan koulutusleikkaukset olisivat jatkuneet.

– Halusin tämän vain sen takia kertoa ja pöytäkirjaan sanoa, että pöytäkirjaan ei jää täysin väärää kuvaa täysin virheettömistä, selkeästi muita paremmista vihreistä kansanedustajista, Timo Heinonen sanoi.