Täydet ambulanssit ajavat tunteja Venäjällä, hoitoon ei pääse

Vapaita hoitopaikkoja ei enää löydy, koska sairaalat ovat niin täynnä.

Koronavirustartunnat ovat lisääntyvät Venäjällä nopeasti. Pelkästään lauantaina maassa raportoitiin lähes 10 000 uudesta koronatapauksesta.

Asiasta uutisoivan the Moscow Timesin mukaan koronavirus on tarttunut nyt myös ensihoitajiin ja ambulanssikuskeihin.

Ensihoitajia on mainostettu Venäjän valtionmediassa koronavirusepidemian sankareina. Valtio-omisteinen tietotoimisto Ria Novosti haastatteli tällä viikolla Moskovan alueella toimivaa ensihoitajaa, joka kuvasi tilanteessa tarvittavan ”vain vähän kärsivällisyyttä ja kaikki on hyvin”. The Moscow Timesille haastatteluja antaneiden hoitajien kerrotaan kuitenkin olevan eri mieltä.

Suojavarusteiden ja testauksen puute on johtanut Venäjällä siihen, että esimerkiksi Pietarissa tehdyissä testeissä 111 ambulanssihenkilökuntaan kuuluvalla todettiin tartunta. Moskovan alueella henkilökunnan kerrotaan pukeutuvan rakennusliikkeestä hankittuihin rakennustyövaatteisiin, jotka valkaistaan takaisin valkoiseksi vuorojen jälkeen.

– Tilanne on se, että meillä on vain muutama tällainen puku koko alueella, Koroljovista kotoisin oleva 33-vuotias ensihoitaja kertoo lehdelle.

– Sanoin medialle tämän, mutta tietysti he jättivät sen pois, hän kommentoi valtiolliselle medialle aiemmin antamaansa haastattelua.

Potilaita on myös viety takaisin kotiin, kun tilaa ei ole ollut tarpeeksi. Ambulanssit ovat ajaneet ympyrää sairaalojen välillä etsien vapaita hoitopaikkoja.

– Olen tuonut potilaita takaisin kotiin useita kertoja ja joutunut jättämään heidät sinne, koska sairaaloissa ei ollut tilaa. En tiedä mitä heille tapahtui sen jälkeen, eräs hoitaja kuvaa.

– Viime viikolla veimme sairaalaan henkilön, jolla oli molemminpuoleinen keuhkokuume. Mutta siellä ei ei ollut tilaa, joten veimme hänet Kliniin. Mutta sielläkään ei ollut tilaa.

– 15 tunnin jälkeen veimme hänet kotiin. Seuraavana aamuna menimme hänen kanssaan uudestaan.

Venäjällä on todettu tähän mennessä yhteensä lähes 125 000 ja kuolemia runsaat 1 200. Pahin tilanne on Moskovassa, jossa on todettu noin puolet koko maan tartunnoista. Moskovassa sairaaloissa on jo yli 17 000 potilasta.