Täydennä veroilmoituksesi määräpäivään mennessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lakanamallinen, taiteltava esitäytetty veroilmoitus jää tänä vuonna historiaan.

Suomalaiset saavat huhtikuun aikana tarkistettavaksi lakanamallisen esitäytetyn veroilmoituksen sijaan ensimmäistä kertaa A4-tulosteen verotustiedoista. Jos tulosteen tiedot ovat oikein, ei saajan tarvitse tehdä mitään.

Verohallinnon suositus on, että tietoja täydennetään OmaVero-palvelussa. Jos veroilmoitusta täydentää paperilla, on täydennykset tehtävä aiemmista vuosista poiketen erillisillä lomakkeilla. Postitse saatua esitäytettyä veroilmoitusta ei voi palauttaa. Lomakkeiden pitää olla Verohallinnossa perillä määräpäivänä, joten postin kulkuun kannattaa varata aikaa.

Viime vuonna esitäytettyä veroilmoitusta täydensi 1,45 miljoonaa suomalaista, heistä 60 prosenttia toimi verkossa.

– Esitäytetty veroilmoitus ja sen palautuskuori on lähtenyt aiemmin 5,4 miljoonalle suomalaiselle. Viime vuonna vain 600 000 heistä täydensi veroilmoitusta paperilla ja käytti palautuskuorta. Nyt emme lähetä enää esitäytetyn veroilmoituksen mukana kirjekuoria, koska suurimmalla osalla ei ole kuorelle tarvetta. Paperilla veroilmoituksensa palauttava saa edelleen palautuskuoren pyytämällä, ylitarkastaja Hilkka Pelander Verohallinnosta kertoo.

Tänä vuonna on ensimmäistä kertaa mahdollista, että veroilmoitukseen täydennyksiä tekevä voi valtuuttaa läheisensä hoitamaan täydennykset OmaVerossa. Valtuutuksen voi tehdä osoitteessa Suomi.fi/valtuudet.

Verohallinto muistuttaa, että saman tiedon voi ilmoittaa vain kerran, eli jos täydennät tietoja paperilla, älä enää täydennä tietoja OmaVerossa.

Esitäytetyn veroilmoituksen täydentäminen lomakkeilla

1. Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, mitä lomakkeita tarvitset

Esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy verotuksen perusteena olevat tiedot. Jokaisen esitäytetyn kohdan vieressä on kerrottu, millä lomakkeella kyseisiä tietoja voi täydentää. Älä tee täydennyksiä saamaasi tulosteeseen, vaan käytä erillisiä lomakkeita. Esimerkiksi matkakuluille ja kotitalousvähennykselle on omat lomakkeensa.

Älä myöskään käytä vanhojen verovuosien lomakkeita, koska lomakkeet on uudistettu marraskuussa 2018. Asiakkaan palauttamat paperiset lomakkeet muutetaan Verohallinnossa sähköiseen muotoon. Myös tästä syystä on tärkeä käyttää oikean vuoden lomakkeita. Kaikille ilmoitettaville tiedoille on oma erillinen lomake.

2. Tulosta lomakkeet vero.fistä tai soita ja tilaa

Lomakkeet veroilmoituksen täydentämiseen voi tulostaa itse osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Toinen vaihtoehto on tilata tarvittavat lomakkeet ja palautuskuori puhelimitse numerosta 029 497 030 (suomeksi) tai 029 497031 (ruotsiksi).

3. Täytä tiedot huolellisesti kenttien sisälle

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä, joten täytä tiedot huolellisesti kenttien sisälle. Merkitse nimi ja henkilötunnus lomakkeen jokaiselle sivulle.Merkitse lomakkeeseen myös verovuosi, jonka tietoja ilmoitat, tässä tapauksessa vuosi 2018. Älä niittaa lomakkeita yhteen.

4. Kuitteja tai tositteita ei tarvitse liittää mukaan

Kuitteja ei tarvitse lähettää Verohallintoon, mutta ne pitää säilyttää itsellä kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Verohallinto pyytää tarvittaessa kuitteja tarkistettavaksi.

5. Lomakkeen palautusosoite löytyy lomakkeen etusivulta

Jos lähetät lomakkeet postissa, käytä lomakkeen etusivulta löytyvää osoitetta. Lomakkeet voi jättää myös verotoimistoon mieluiten kirjekuoressa. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana ei ole palautuskuorta. Tarvittaessa palautuskuoren saa verotoimistosta tai palvelunumerosta 029 497 030.

6. Varaa postin kulkuun aikaa, vältä myöhästymismaksu

Lomakkeiden pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Määräpäivät ovat tänä vuonna 7.5., 14.5., tai 21.5. Oma määräpäivä täydennyksille näkyy esitäytetyn veroilmoituksen etusivulta. Jos tietoja täydentää myöhässä, Verohallinto voi määrätä 50 euron myöhästymismaksun.