Tavoitetta tupakkatuotteiden käytöstä ei ehkä saavuteta

Tavoitteiden tielle on tullut erityisesti nuuskan käyttö.

Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut jäsenvaltioilleen kansainvälisen tavoitteen vähentää tupakkatuotteiden käyttöä 30 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2025.

Suomessa tavoite saavutetaan, jos vuonna 2025 tupakkatuotteita eli savukkeita tai nuuskaa käyttää päivittäin tai satunnaisesti enintään 27 prosenttia miehistä ja 18 prosenttia naisista. Viime vuonna osuudet olivat miehillä 32 prosenttia ja naisilla 18 prosenttia.

– Naiset ovat saavuttaneet WHO:n tavoitetason jo nyt. Näyttää siltä, että jos nykykehitys jatkuu, miesten osalta tavoite on juuri ja juuri saavutettavissa, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n asiantuntija Otto Ruokolainen.

– Sen yleistyminen pojilla ja nuorilla miehillä tarkoittaa, että hyvä kehitys tupakoinnin vähentämisessä ei enää riitä, Ruokolainen sanoo.

Suomessa tupakkalain tavoitteena on ollut vuodesta 2010 lähtien tupakkatuotteiden käytön loppuminen tupakoinnin vähentämisen sijaan.

Tupakkalain tavoite tarkoittaa käytännössä, että enintään viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin vuonna 2030. Nykykehityksen jatkuessa vuonna 2030 tupakkatuotteita käyttäisi päivittäin miehistä 11 prosenttia ja naisista kuusi prosenttia.

Kunnianhimoista tavoitetta savuttomasta Suomesta ei siis saavuteta ilman merkittäviä lisätoimia.

– Viime vuosien aikana on kartoitettu runsas määrä erilaisia toimia, joiden avulla tupakkalain tavoite voitaisiin saavuttaa. Nyt on aika viedä niitä käytäntöön. Erityisen tärkeää on tavoittaa ammattiin opiskelevat ja vähän koulutetut aikuiset, joilla tupakkatuotteiden käyttö on muita yleisempää. Maksuton tupakasta vieroitus voisi auttaa onnistumaan tupakoinnin lopettamisessa tulotasosta riippumatta, toteaa THL:n asiantuntija Hanna Ollila.