Heljä Misukka: Tavataan jokainen oppilas ennen kesälomaa

OAJ ehdottaa koululaisille omaa turvallista tapaamista opettajansa kanssa.

Tällä viikolla valtiovalta tekee terveysviranomaisten näkemysten pohjalta päätöksiä kouluja ja oppilaitoksia koskevien rajoitusten mahdollisesta purkamisesta. Olen tuonut julkisuudessa esille OAJ:n kannan siihen, että perusopetuksessa olisi syytä jatkaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtyjä rajoituksia lukuvuoden loppuun asti.

Koulujen avaamisesta saatavat kokonaishyödyt ovat vähäisemmät kuin terveydellinen riski, joka otetaan kouluyhteisön altistamisesta tartunnalle. Koulutyön käynnistäminen 11 päiväksi olisi poikkeusolokoulua, jossa pelko ja ahdistus, erilaiset rajoitukset, riskiryhmien kohtelu ja kotiin jäävät oppilaat toisivat oppimiseen ja opettamiseen suuria vaikeuksia. Näiden vaikeuksien voittamiseen tarvitaan aikaa. Elokuuhun mennessä ongelmia ehdittäisiin ratkoa ja tietoa kertyisi lisää.

Meillä OAJ:ssä on kuitenkin ehdotus, jolla voitaisiin vielä tänä keväänä tukea oppilaiden hyvinvointia ja ehkäistä poikkeusoloista aiheutuvaa eriarvoistumista sekä varmistaa, että opettajat ja oppilaat pääsisivät vielä henkilökohtaisesti tapaamaan toisensa ennen lukuvuoden loppumista. Ikävä puolin ja toisin on nimittäin kova.



Ehkäistään eriarvoistumista tehotoimilla

Normaalioloissa meillä on noin 4000 oppilasta, joilla on runsaasti luvattomia poissaoloja. OAJ:n kyselyssä 70 prosenttia opettajista arvioi, että heillä on yksi tai useampi oppilas, jota ei tavoiteta tai joiden tavoittaminen on vähintään haastavaa. Siksi olisi tärkeää, että kuntia ja muita opetuksen järjestäjiä velvoitettaisiin jo nyt kevätlukukaudella lisäämään kaikkien tukea tarvitsevien oppilaiden tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös lähiopetuksena. Huoltajille viestittäisiin selvästi ja kattavasti tästä mahdollisuudesta.

Samoin oppilashuollon palveluja pitäisi tarjota tehostetusti. Tavoite on, että oppilashuollon henkilöstö, kuten kuraattorit, psykologit ja terveydenhuollon henkilöstö, tapaavat asiakkaana olevia oppilaita sekä tarjoavat tapaamista niille, joiden on opettajien kanssa yhdessä arvioitu sitä tarvitsevan. Näistä täsmätoimista mahdollisesti syntyviä ylimääräisiä kustannuksia voidaan korvata valmisteilla olevasta kolmannesta lisätalousarviosta. Kouluja ei tarvitse avata 11 päiväksi saavuttaaksemme nämä oppilaat.

Tavataan jokainen oppilas – turvallisesti

Kevätlukukauden päättyminen on koko kouluyhteisölle tärkeä merkkipaalu. Koska yhteisöllinen kokoontuminen ja juhlien järjestäminen on kielletty, OAJ ehdottaa ratkaisuksi, että lukuvuoden lopussa järjestetään jokaiselle oppilaalle henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa. Tapaamisissa on huomioitava riskiryhmiin kuuluvat oppilaat ja opettajat sekä kaikki, joiden lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Tällöin keskustelu voidaan järjestää esimerkiksi videopuhelulla.

Tapaamisten yhteydessä käytäisiin läpi kuluneen kevään kokemuksia etäopiskelusta. Samalla keskusteltaisiin siitä, millaisilla ajatuksilla syksyllä 2020 aloitetaan koulunkäyntiä. Opettajalla olisi mahdollisuus kartoittaa oppilaan kokonaistilannetta. Tarvittaessa opettaja voisi ohjata eteenpäin palveluihin, joita kunta tarjoaa kesällä.

Tapaamisten yhteydessä oppilaat voisivat palauttaa kouluilta lainassa olevat opiskeluvälineet, kuten oppikirjat ja tietokoneet, sekä hakea koululta henkilökohtaiset tavarat. Kaikki huoltajat olisivat ennen tapaamista yhteydessä oppilaan luokanopettajaan tai -valvojaan, jolloin kartoitetaan oppilaan tarve tavata opettajan lisäksi oppilashuollon henkilökuntaa.

Jos tapaamisten lisäksi todistus postitettaisiin kotiin ja päättäjäispäivänä voitaisiin etäkoulu päättää striimattavaan etäkevätjuhlaan, kaikki pääsisivät ansaitulle kesälomalle. Toivoa sopii, ettei syyslukukausi mene kouluja avatessa ja sulkiessa koronan liikkeiden mukaisesti.

Heljä Misukka Heljä Misukka on OAJ:n koulutusjohtaja.