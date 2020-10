”Tavallisiin autoihin ei veronkiristyksiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan varapuheenjohtaja torjuu ajatuksen vuosittaisen ajoneuvoveron jyrkästä kiristämisestä.

Ajatusta väläytti harkittavaksi liikenneministeriön työryhmä. Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkosen mukaan tavallisten ihmisten tavallisia autoja ei saa kurittaa verotuksella nykyistä enempää.

– Keskusta on asettanut ilmastotoimien lähtökohdaksi, että ne tehdään oikeudenmukaisella tavalla. Monelle pienituloisellekin auto on välttämätön. Mahdollisuutta arkiseen autoiluun ei saa heikentää, sanoo Honkonen.

Hänen mukaansa suuripäästöisten maantielaivojen ja ökyautojen osalta verotuksen kiristämisestä voidaan keskustella, mutta ”kansanautojen” verorasitus on jo tapissa.

– Päätöksissä pitää huomioida ihmisten arkitodellisuus. Autoilu on jo nyt tavalliselle ihmiselle kovin kallista. Enemmän olen huolissani heidän toimeentulostaan, joilla on varaa vain kolmen tonnin autoon, kuin heidän toimeentulostaan, joilla on varaa uusia auto kolmen vuoden välein, Honkonen sanoo.