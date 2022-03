Tavalliset kansalaiset tukkivat videolla valtatien hyökkääjältä

Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevan Enerhodarin kaupungin asukkaat ovat tukkineet maantien eivätkä aio päästää hyökkääviä venäläisjoukkoja kaupunkiin, kertoo uutissivusto Nexta.

Twitterissä jaettu video näyttää, kuinka maantielle on rakennettu puolustusasemia muun muassa hiekkasäkeistä. Suuri ihmisjoukko on kerääntynyt puolustusasemien eteen.

Sosiaalisessa mediassa levisi eilen tiistaina video tavallisista ukrainalaisista, jotka pysäyttivät venäläisten ajoneuvokolonnan Melitopolin kaupungissa, jonka Venäjä väittää vallaneensa.

Toissa päivänä maanantaina jaettiin videoita Berdianskin kaupungista, jossa ukrainalaiset siviilit kerääntyivät sankoin joukoin solvaamaan kaupungin keskustaan asettuneita venäläisjoukkoja.

Venäjän joukot ovat edistyneet hyökkäyksessään ja liikkuvat etelässä kohti pohjoista Ukrainaa, kertoo Brittiläisen IISS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Franz-Stefan Gady.

Venäjän kerrotaan vallanneen Hersonin kaupungin keskiviikkona aamulla.

– Toistaiseksi Ukrainan joukot ovat jatkaneet viivytystaistelua ja vastahyökkäyksiä, mutta yleiskuva etelässä huononee, Gady arvioi twiittiketjussaan.

Pohjoisen taisteluissa tilanne näyttää hänen mukaansa siltä, että idästä etenevät Venäjän joukot voivat pian piirittää Tšernihivin kaupungin läheisyydessä olevat ukrainalaisjoukot.

Venäläiset joukot valmistautuvat yhä Franz-Stefan Gadyn mukaan hyökkäämään Ukrainan pääkaupunki Kiovaan.

– Tavoitteena on ympäröidä kaupunki ja pakottaa siviilit joukkoevakuointiin.

Local residents of #Energodar have blocked the road and will not let the occupants pass. pic.twitter.com/DROafaNlNx

