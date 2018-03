”Olemme yhtä haavoittuvia kuin 1918” – X-tauti kauheimpien uhkien listalle

Maailman terveysjärjestö lisäsi tappavimpiin taudinaiheuttajiin virallisesti X-tekijän.

WHO:n tiedemiesten varoituksesta kertoo The Mirror. Kyse on vielä tuntemattomasta tauti X:sta, joka on nyt mukana listalla taudeista, jotka todennäköisimmin leviävät maailmanlaajuisiksi ja jopa satoja miljoonia tappaviksi epidemioiksi.

WHO:n lista tehdään vuosittain ja sillä on mukana karmeita tauteja kuten Ebola, SARS ja Zika. Tauti X otettiin virallisesti mukaan, jotta tajuttaisiin se tosiasia, että seuraava hirveä pandemia voi alkaa sairaudesta jota ei ole ennen havaittukaan. Lääkäreitä ja tiedemiehiä varoitetaan tekemään enemmän valmisteluja yllätystekijöitä varten.

WHO:n neuvonantajan John-Arne Rottingenin mukaan seuraava epidemia todennäköisesti on jotain, jota ei ole ennen nähty. Hänen mukaansa ”X” voi tuntua oudolta, mutta tarkoitus on saada asiantuntijoita valmistautumaan ja suunnittelemaan joustavasti rokotusten ja diagnostisten testien organisointia.

X voi olla myös ihmisen itse valmistama tauti. Rottingenin mukaan ne ovat erityisen vaarallisia: niille ei ole kehittynyt vastustuskykyä, joten ne voivat levitä nopeasti.

Jopa sata miljoonaa ihmistä tappaneesta espanjantaudista on nyt tasan sata vuotta. WHO:n mukaan seuraava maailmanlaajuinen tappava influenssaepidemia voi alkaa aivan hyvin huomenna ja tappaa vielä enemmän ihmisiä. Epidemia tulee varmuudella, vain sen rajuudesta ei tiedetä.

WHO:n projektijohtaja Jonathan Quick sanoo, että ruoka- ja lääketarjonnan häiriytyessä ja ilman tarpeeksi eloonjääneitä hoitamaan energiajärjestelmiä kansainvälinen talous romahtaisi.

”Hyvä uutinen on, että voimme tehdä paljon estääksemme tämän. Huono uutinen on, että paljoakaan ei tehdä. Olemme aivan yhtä haavoittuvia nyt kuin olimme sata vuotta sitten”.