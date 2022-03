”Tätä Vladimir Putin pelkää” – sotilaan äidin rankka tilitys

Ukrainaan lähetetyn venäläisen sotilaan äiti kertoo tunteikkaalla videolla (alla) amerikkalaiselle ABC Newsille poikansa kohtalosta ja esittää vetoomuksen Moskovalle.

Nainen selvittää, että hänen 22-vuotias poikansa oli siirretty ”kuumaan paikkaan” sen jälkeen, kun hänelle oli ensin kerrottu, että hän on matkalla harjoituksiin.

Sitten äiti ei kuullut pojastaan kymmeneen päivään. Hän kertoo maaliskuun alussa sodan vastaisessa mielenosoituksessa nauhoitetulla ja nyt julkaistulla videolla tavoittaneen lopulta poikansa, joka oli kokenut kovia.

– Luojan kiitos hän on elossa. Hänen rykmentistään on jäljellä enää kymmenen miestä, nainen toteaa.

– Pyydän, lopettakaa tämä verenvuodatus, palauttakaa poikani. Palauttakaa toisille äideille heidän poikansa, hän vaatii Kremliltä.

Tässä vaiheessa nainen alkaa pälyillä hermostuneesti ympärilleen ja amerikkalaistoimittaja kertoo, että poliisi on alkanut kiinnittää heihin huomiota.

– Varusmiesten äiditkin saattavat nyt tulla pidätetyiksi tämän sodan vastustamisesta, hän kertoo.

Videon lopussa äiti näyttää puhelimestaan kuvan pojastaan univormussa.

– Katsokaa nyt. Hän on vasta poika, vain lapsi. Ja hän taistelee – minkä takia?, hän toteaa silmät kostuen.

Videon lopussa näkyy, kuinka taustalla alkaa pyöriä mellakkapoliiseja ja sotilaan äiti pakenee nopeasti paikalta.

Videon Twitterissä jakanut ABC:n kirjeenvaihtaja toteaa saatteessaan, että Venäjän sotilaiden äitien kokemuksia saa kuulla harvoin. Hän jatkaa, että jos on jotakin, mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin pelkää, se on tällaiset äänet.

You rarely hear from mothers of Russian soldiers. This lady came up to us at an anti-war protest in Moscow, desperate for the safety of her 22 yr old son. She told us there were only 10 men left in his regiment. If there are voices Putin fears, it’s these pic.twitter.com/CNAY3gK0uj

— James Longman (@JamesAALongman) March 17, 2022