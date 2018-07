Tätä Vladimir Putin Helsingissä haluaa: viisi suurta tavoitetta

Venäjän presidentillä on huippukokouksessa paljon hyviä vaihtoehtoja.

Institute for the Study of War -tutkimuslaitos (ISW) on julkaissut ”taustamuistion” Venäjän presidentti Vladimir Putinin oletetuista tavoitteista Helsingin huippukokouksessa. Putinin on määrä tavata ensi maanantaina 16. heinäkuuta USA:n presidentti Donald Trump Suomessa.

ISW suhtautuu pessimistisesti Donald Trumpin mahdollisuuksiin ja näkee Vladimir Putinin edessä helpon voiton. Sivusto uskoo Trumpin todennäköisesti tekevän myönnytyksiä, mutta ei saavan itse mitään merkittävää.

Tapaamisen arvellaan pahentavan jännitteitä USA:n ja Euroopan välillä ja rohkaisevan Kremliä jatkamaan kampanjoitaan USA:n vaikutusvaltaa vastaan.

– Putin jatkaa ”refleksiivisen kontrollin” doktriinin käyttöä, jossa vastustaja joutuu valitsemaan vaihtoehdoista, jotka edistävät Putinin omia tavoitteita, ISW toteaa.

Sivuston kaaviossa (alla) on listattu viisi Vladimir Putinin pitkän aikavälin suurta tavoitetta, joista Kreml saattaa haluta neuvotella. Ne ovat:



1) Pakotteiden lieventäminen Venäjän väsähtäneen talouden elvyttämiseksi

2) USA:n vetäytyminen Ukrainasta uuden de facto -kontrollin saamiseksi Kiovassa

3) USA:n/Naton sotilaallisen läsnäolon rajoittaminen Euroopassa

4) USA:n tunnustus Venäjän roolille turvallisuuden takaajana Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

5) Suhteiden uudelleenkäynnistäminen Venäjän suuren statuksen saamiseksi

– On epätodennäköistä että Putin keskittyy näihin huippukokouksessa, mutta pikemminkin hän luo olosuhteita tuleville tapaamisille, ISW:n Natalia Bugajova kirjoittaa.

Huippukokous edustaa ISW:n mielestä jo itsessään USA:lta merkittävää myönnytystä, jota Venäjän viimeaikainen käytös ei ansaitsisi.

