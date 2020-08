Tätä valkovenäläiset pelkäävät eniten – ”lakkoilulle ei näy loppua”

Mielenosoittajat haluavat ennen kaikkea Aljaksandr Lukašenkan luopuvan vallasta.

Valko-Venäjän protestiliikehdintä ei ole kuihtumassa kasaan, arvioi Valko-Venäjän demokraattisten ammattiliittojen keskusjärjestön varapuheenjohtaja Siarhei Antusevich.

Valko-Venäjällä hallinnonvastaiset mielenosoitukset ja valtionyhtiöiden lakkoilut ovat jatkuneet ja demokratialiike vahvistunut. Opposition mukaan 26 vuotta maata johtanut presidentti Aljaksandr Lukašenka väärensi presidentinvaalien tuloksen. Protestoijat ovat vastustavat myös poliisiväkivaltaa. Turvallisuusjoukot ovat hajottaneet mielenosoituksia väkivaltaisesti.

– Totta kai lakkoilijat ovat peloissaan. He pelkäävät menettävänsä työpaikkansa ja joutuvansa hylätyksi. He pelkäävät kostotoimia. Mutta tällä hetkellä he pelkäävät vielä enemmän sitä, että presidentti Lukašenka pysyy vallassa vielä vuosien ajan, Antusevich kirjoittaa The New York Timesin mielipidekirjoituksessa.

Lukašenkan kannattajat uskovat, että presidentti voi odottaa protestien heikkenevän ja kansainvälisen huomion siirtyvän hiljalleen pois Valko-Venäjän tilanteesta.

– Minä en kuitenkaan näe merkkejä lakkoilijoiden väsymisestä. Työnkuvaani kuuluu lakkokomiteoiden ja ammattijärjestöjen tukeminen, Antusevich toteaa.

– Uskon, että lakot tulevat lisääntymään ja kasvamaan.

Hänen mukaansa useat ammattiliitot Kanadasta, Britanniasta, Hongkongista, Puolasta ja Yhdysvalloista ovat ilmaisseet tukensa valkovenäläiselle lakkorintamalle.

– Pelko peitti toivon alleen pitkään Valko-Venäjällä, jossa valtio kontrolloi edelleen suurta osaa taloudesta ja yhteiskunnasta. Mutta näin ei enää ole.

– Vuosikymmeniä viivästynyt muutos on tapahtumassa Valko-Venäjällä. Toistaiseksi on epäselvää, mihin se johtaa. Mutta tällä kertaa valkovenäläiset ovat valmiita kohtamaan epätietoisuuden.