Tätä on ainoa Aleksei Navalnyin saama hoito – ”teurastus”

Syömälakossa Venäjällä vankilassa 21 vuorokautta olleen Aleksei Navalnyin lakimies on kertonut hänen saamastaan hoidosta. Äsken uutisoitiin, että Navalnyi olisi siirretty vankilasta sairaalaan.

Lakimies Vadim Kobzevin mukaan todellisuudessa Navalnyi on eristyssellissä vankileirin tuberkuloosisairaalassa.

Hänelle annettiin neljäntenä sairaalailtana tiputuksessa glukoosia. Lakimies kertoo, että kolme hoitajaa yritti kuudesti saada tippaa paikalleen, mutta ei löytänyt suonta. Navalnyi onkin nyt mustelmilla.

Kobzevin mukaan tämä on kaikki ”lääketieteellinen hoito” jota Navalnyi on vankeudessa saanut.

– Mitään muuta ei ollut, älkää uskoko sanaakaan mitä he sanovat.

Magnitski-kampanjan Bill Browder kuvailee twiitissään, että hoito kuulostaa enemmän teurastukselta, kun miehen annetaan kulkea kuolemaa kohti. Browderin mukaan kammottavat kaiut muistuttavat Sergei Magnitskin kiduttamista.

Horrifying details of the “treatment” they are giving Alexei Navalny in the prison hospital. Sounds more like butchery as they let him drift towards death. Terrible echoes of how they tortured Sergei Magnitsky https://t.co/owyeshqGBv

— Bill Browder (@Billbrowder) April 20, 2021