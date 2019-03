Tätä mieltä lihakohusta: Miehet rankasti vastaan

Ajatusta valtiollisesta ohjaamisesta kohti vähempää lihansyöntiä vastustetaan.

Lihansyönnin vähentäminen ja lihavero ovat olleet eduskuntavaalien alla puheenaiheita, kun Sdp:n kannanotoista asiaan on uutisoitu.

Ylen vaalikoneessa on väittämä Valtion pitää ohjata suomalaiset syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on ottanut väittämään kannan ”samaa mieltä”.

Ylen vaalikoneen täyttäneille vaalikone kertoo, mitä kysymykseen on vastattu:

Alle 30-vuotiaista miehistä eri mieltä on 55 prosenttia ja samaa mieltä on 39 prosenttia.

Alle 30-vuotiaista naisista eri mieltä on 29 prosenttia ja samaa mieltä on 65 prosenttia.

30-50-vuotiaista miehistä eri mieltä on 59 prosenttia ja samaa mieltä on 35 prosenttia.

30-50-vuotiaista naisista eri mieltä on 42 prosenttia ja samaa mieltä on 52 prosenttia.

Yli 50-vuotiaista miehistä eri mieltä on 68 prosenttia ja samaa mieltä on 25 prosenttia.

Yli 50-vuotiaista naisista eri mieltä on 54 prosenttia ja samaa mieltä on 39 prosenttia.

Vastanneiden lukumäärät eivät käy ilmi vaalikoneesta.

Lihansyöntiä vähentäisivät jopa valtion johdolla siis alle 50-vuotiaat naiset vaalikonevastaajat. Miehet vastustavat vähentämistä kaikissa ikäryhmissä ja sitä voimakkaammin, mitä vanhempia he ovat.