Kuoriaista syytetään valtavista metsäpaloista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaarnakuoriaisten ja kuivuuden arvioidaan tappaneen yli sata miljoonaa puuta Kaliforniassa.

Kaarnakuoriaisen toiminta on voinut vaikuttaa Kaliforniaa useita vuosia vaivanneiden metsäpalojen laajuuteen. Columbian yliopiston mukaan laji on harvinaisen aggressiivinen puiden vaurioittamisessa ja tappamisessa.

Kaarnakuoriainen on hyötynyt Yhdysvaltain länsiosien kuivuudesta, joka on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien. Metsien liian tiheä istuttaminen on johtanut puiden kuivumiseen monien osavaltioiden alueella.

Kuivuus on helpottanut hyönteisten leviämistä, sillä ne ovat päässeet kaivautumaan ja munimaan kuiviin puunrunkoihin. Tämä puolestaan heikentää ravinteiden siirtymistä puun sisällä.

Puuhun porautunut kaarnakuoriainen vapauttaa feromoneja, jotka houkuttelevat paikalle laumoittain sen lajikumppaneita.

– Kuivuus ja hyönteiset ovat tappaneet noin 129 miljoonaa puuta. Syys- ja lokakuu ovat perinteisesti metsäpalojen pahinta aikaa, Kalifornian pelastuslaitoksen tiedottaja Scott McLean toteaa.

CBS Newsin mukaan Kalifornian metsäpaloissa kuoli viime vuonna 43 henkeä. Taloudelliset vahingot nousivat yli 13 miljardiin dollariin.

Tutkijoiden mukaan miljoonia kaarnakuoriaisia on levinnyt viime vuosina kohti pohjoista.

– Lentokoneella voi lentää tuntikausia kuolleiden metsien yli. Tämä on valtava asia. Kuoriaiset ovat levinneet aalloittain viimeisten vuosituhansien aikana, mutta nykytilanteen arvioidaan olevan yli kymmenen kertaa laajempi, tutkija Diana Six sanoo.

How the bark beetle fueled California's wildfires https://t.co/m42wMdBF28 pic.twitter.com/tDL4Lc0M7w — CBS News (@CBSNews) August 29, 2018