Tätä kaikkea lupasi EU-komission puheenjohtaja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ursula von der Leyen haluaa suojella naisia väkivallalta, lupaa lisää ilmastorahaa ja toivoo globaalia vähimmäisveroa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tänään keskiviikkona, missä jamassa unioni makaa ja miten sitä pitää hänen mielestään parantaa. Puheessaan ”Euroopan unionin tila” hän esitteli joukon toimia terveydenhoidosta asekauppaan ja ilmastosta naisten oikeuksiin. Komissio on julkaissut puheen suomennoksen.

Puheen aluksi Von der Leyen kehui, miten EU onnistui kohtaamaan koronapandemian kohtuullisin vaurioin ja pystyy vieläpä jakamaan rokotteita muualle maailmaan. Hän kehui EU:n koronatodistusta, jonka on ottanut jo 400 miljoonaa ihmistä 42 maasta.

Hän muistutti EU:n terveysunionista, josta hän on puhunut aiemminkin. EU:hun perustetaan nyt terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomainen, jonka ansiosta terveysuhkiin reagoidaan aikaisemmin ja niitä torjutaan paremmin.

Von der Leyen esitti lisäksi 50 miljardin EU-rahastoa terveydenhuollon parantamiseksi.

– Näin varmistetaan, että virus ei leviä eikä paikallisesta epidemiasta tule globaalia pandemiaa. Se on paras tuotto, jonka investoinnista voi saada.

EU:n elpymispaketti puolestaan takaa talouskasvun lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

– Finanssikriisistä saatujen kokemusten pitäisi olla varoittava esimerkki: Eurooppa julisti tuolloin kriisin päättyneeksi liian pian ja maksoi siitä kovan hinnan. Emme aio toistaa samaa virhettä.

EU valmistelee von der Leyenin mukaan mikrosiruja koskevaa säädöstä. Tavoitteena on ”teknologinen suvereniteetti”, joka vähentää riippuvuutta aasialaisista puolijohteista.

– Tavoitteena on luoda yhdessä huippuluokan eurooppalainen siruekosysteemi, jossa myös tuotanto on mukana.

EU:n sosiaalisille oikeuksille pitää valaa perusta, hän sanoi. Se tarkoittaa hänen mukaansa kunnon työpaikkoja, oikeudenmukaisia työoloja, parempaa terveydenhuoltoa ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa.

– Siksi ehdotamme uutta eurooppalaista pitkäaikaishoidon strategiaa. Sen ansiosta jokainen meistä voisi saada parasta mahdollista hoitoa ja elää tasapainoista elämää.

Turvaverkkojen ulkopuolelle pudonneille nuorille EU valmistelee ALMA-ohjelmaa, jonka työttömät ja kouluttamattomat voivat hankkia työkokemusta toisessa EU-maassa.

– Jacques Delorsin sanoin: Miten voimme rakentaa Eurooppaa, jos nuoret eivät näe sitä kollektiivisena hankkeena ja osana omaa tulevaisuuttaan?

Komissio aikoo puuttua pöytälaatikkoyritysten voittoihin, von der Leyen sanoi.

– Teemme myös kaikkemme, jotta historiallinen sopimus yritysten maailmanlaajuisesta vähimmäisverokannasta saadaan aikaan. Oikean veromäärän maksamisessa ei ole kyse vain julkisesta taloudesta, vaan ennen muuta oikeudenmukaisuudesta.

Von der Leyen ylisti oman komissionsa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uusina keinoina hän ehdottaa, että EU tuplaa monimuotoisuuden suojelemiseen tarkoitetun rahoituksensa. Tämä käytettäisiin ennen etenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville maille.

– Meidän on saatava aikaan oikeudenmukainen vihreä siirtymä. Sen takia olemme ehdottaneet uutta sosiaalista ilmastorahastoa torjumaan energiaköyhyyttä, josta kärsii jo 34 miljoonaa eurooppalaista, hän lisäsi.

Team Europe -hankkeen kautta ilmastotyöhön ohjataan lisää rahaa 4 miljardia euroa nykyisen 25 miljardin lisäksi, hän sanoi. Team Europe perustettiin keväällä 2020 ja sen tarkoitus on tarjota hätäapua humanitaarisissa kriiseissä.

– Mutta odotamme, että myös Yhdysvallat ja muut kumppanimme lisäävät rahoitustaan.

EU laajenee, ehkä

Von der Leyen kertoi, että hän matkustaa vielä tässä kuussa Länsi-Balkanille puhumaan valtioiden kanssa EU-jäsenyydestä.

– Aion ennen kuun loppua matkustaa alueelle antaakseni vahvan signaalin sitoutumisestamme liittymisprosessiin. Olemme sen velkaa kaikille nuorille, jotka uskovat eurooppalaiseen tulevaisuuteen.

EU käynnistää Balkanilla investointiohjelman, joka on niinkin suuri kuin kolmanneksen alueen bruttokansantuotteesta.

Von der Leyen lupasi tukea Liettuaa, Latviaa ja Puolaa, kun Valko-Venäjä ohjaa pakolaisia maiden rajoille. Vastaavaa on nähty muuallakin ja nähdään vastakin, hän ennusti. EU suojaa ulkorajojaan, hän sanoi.

– Mutta niin kauan kuin me emme pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten muuttoliikettä olisi hallittava, vastustajat käyttävät tilannetta hyväkseen.

Von der Leyen sanoi, että oikeusvaltio kulkee huolestuttavaan suuntaan ”joissakin jäsenvaltioissa”. Hän ei kuitenkaan maininnut nimeltä Puolaa ja Unkaria, joita vastaan komissio on aloittanut oikeustoimet.

Hän sanoi, että vuoden loppuun mennessä komissio laatii lakiesityksen, jolla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Esitys sisältää ennaltaehkäiysä, suojelua ja syytteeseenpanoa.

– On kyse jokaisen ihmisarvosta ja oikeudenmukaisuudesta. On kyse Euroopan sielusta, ja sitä meidän on vahvistettava.

Von der Leyen muistutti, että myös toimittajia vastaan hyökätään ja heitä jopa on murhattu EU:ssa. Hänen mielestään toimittajia tulee suojella, joten EU valmistelee tiedotusvälineitä koskevan lain.

– Meidän on pysäytettävä ne, jotka uhkaavat tiedotusvälineiden vapautta.

