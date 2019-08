Tästäkö ratkaisu lokkien varasteluun?

CBS News kertoo Exeterin yliopiston tutkimuksesta, jota tarjotaan ratkaisuksi ruokaa varasteleville lokeille. Yläilmoista syöksyjä esimerkiksi toreilla tekeviin lokkeihin metodi ei kuitenkaan ehdi tepsiä.

Tutkijoiden mukaan lokit käyvät todennäköisemmin ihmisen ravinnon kimppuun, jos linnuilla ei ole ollut kontaktia ihmisten kanssa.

Tutkimuksessa sijoitettiin kipollinen ranskalaisia perunoita maahan ja mitattiin aikaa, joka sikäläisen yleisen lokkilajin yksilöltä meni kipon lähestymisessä, kun lintua katsottiin. Linnun tullessa lähemmäksi tutkija katsoi sitä silmiin.

Katsekontaktin ottaneista linnuista vain joka neljäs uskalsi ottaa ruoan. Jos ihminen tuijotti, uskaliaimmaltakin linnuilta meni keskimäärin ylimääräiset 21 sekuntia iskeä.

Aamulehden Morossa oli viime viikolla viikon kysymyksenä ”onko oikein, että lokkien annetaan syödä ruoan tähteitä toreilla?”. Tulokset olivat: Ilmam muuta 12 prosenttia, Älkää ny hulluja ehrottako 81 prosenttia ja Yks hailee seitsemän prosenttia.

This is why we can’t have nice things. I was trying to take a picture of the lobster roll I ordered in Maine and well, this happened 😂🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/N601vpQ41h

— Alicia Jessop (@RulingSports) June 7, 2019