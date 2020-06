Tästä syystä Kim Jong-un räjäytti Koreoiden yhteystoimiston

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan diktaattori halusi tehdä selväksi, että hän on vallassa ja voi kärjistää.

Koreoiden välisen yhteystoimiston räjäyttäminen oli Pohjois-Korean julkisuushakuinen temppu, arvioi Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean suhteisiin erikoistunut New Havenin yliopiston apulaisprofessori Matthew Schmidt.

Pohjois-Korea räjäytti tiistaina Koreoiden välisen yhteystoimiston lähellä Etelä-Korean rajaa Kaesongin kaupungissa. Pohjois-Korea uhkasi aiemmin ryhtyä toimiin Etelä-Koreaa vastaan, mikäli Kim Jong-unia arvostelevien lentolehtisten lähettely Pohjois-Korean puolelle ei lopu. Lehtisissä kerrotaan ihmisoikeuksista.

– Kim on vihainen pohjoiskorealaisille loikkareille, jotka ovat lähettäneet ilmapalloilla lehtisiä ja usb-tikkuja rajan yli Pohjois-Koreaan vuodesta 2004 alkaen, Schmidt toteaa tiedotteessa.

– Kim on todennäköisesti huolissaan siitä, että muut valtiot pitävät häntä heikkona hänen pitkän poissaolonsa vuoksi. Siten rakennuksen tuhoaminen maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä on kovaääninen tapa tehdä selväksi, että hän on vallassa ja voi eskaloida tilanteen halutessaan.

Maiden väliset suhteet ovat viime aikoina kiristyneet. Aiemmin tässä kuussa Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin sisko Kim Yo-jong esitti Etelä-Korealle uhkauksia maiden välisten suhteiden katkaisemisesta. Yo-jong uhkasi Etelä-Koreaa myös suoraan sotatoimilla ja väläytti jo viikonloppuna toimiston räjäyttämistä.