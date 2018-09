Tästä rypäleestä tehdään viinimaailman aatelistuotteet

Chardonnay on vaipunut unholaan, vaikka se jättää unohtumattoman vaikutuksen, kirjoittaa Eero Iloniemi.

Chardonnay oli pitkään synonyymi huipputason valkoviineille. Ranskan ehkä tunnetuimmat valkoviinialueet Chablis ja Bourgogne tekevät huippuviininsä lähes yksinomaan Chardonnay-rypäleestä. Se on myös käytännössä ainoa valkoviinilajike samppanjoissa. Kalliimmat Chardonnayt ovat tavallisten kuolevaisten ulottumattomissa, mutta kerran elämässä kannattaa kokeilla jotain huippu-Chardonnayta.

2000-luvulle tultaessa Chardonnay oli lähes synonyymi valkoviinille, mikä koitui sen kohtaloksi. Hapokas ja persoonallinen Riesling syrjäytti Chardonnayn.

Vanhan maailman laatu-Chardonnayta on turhaa etsiä Alkosta alle viidentoista euron. Tunnetun tukkurin Joseph Drouhinin valikoimasta löytyy useampikin vaihtoehto hintahaarukasta 16-60 euroa. Vaudon Chablis on vielä ehkä hieman nuori mutta antaa kuitenkin oivan yleiskuvan siitä, millaisesta rypäleestä on kyse. Eurooppalaisissa Chardonnayssa on enemmän hapokkuutta kuin niiden uuden maailman kilpakumppaneissa, mikä on hyväksi varsinkin jos syödään kalaa voisessa kastikkeessa, tai vaikkapa etanoita. Australialainen Chill Out Chardonnay edustaa toista ääripäätä. Se on festarivalkkari sanan varsinaisessa merkityksessä. Helppo juoda ja tuoda, viini kun on pakattu muovipulloon. Alle kympin hinnalla se kuuluu tuotekategoriaan, josta ei löydy kilpailijaa Euroopasta.

