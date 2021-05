Tästä on nyt pula – toimitusjohtaja AL:lle: ”Täysin poikkeuksellista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terästä ole saatavilla riittävästi kysyntään nähden.

– Terästehtaat uhkailevat tukkukauppiaita hintojen nousulla. Sitten tukkukauppiaat uhkailevat meitä, toimitusjohtaja Juha Santala sanoo Aamulehdessä.

Konepaja Santalan tilaamien terästuotteiden hinnat ovat nousseet jopa kymmeniä prosentteja vuodentakaisesta. Santala antaa esimerkiksi tavanomaisen rakenneteräksen, jonka kilohinta on noussut 12 kuukaudessa 70 sentistä euroon. Hinnannousu on yli 40 prosenttia.

Terästoimittaja Feonin toimitusjohtaja Petri Kalliokoski sanoo Aamulehdessä teräksen saatavuuden olevan selkeä ongelma. Hänen mukaansa kysyntä ei ole poikkeuksellisen suurta, vaan ongelma on, ettei terästä ole saatavilla riittävästi kysyntään nähden.

Kalliokoski sanoo teräksen hankintahinnan nousseen tuoteryhmästä riippuen keskimäärin 50–70 prosenttia, mutta kovempiakin nousuja on nähty. Eniten hinta on noussut levy- ja kelatuotteissa.

Kalliokoski sanoo, että hänen vuosituhannen alussa alkaneen uransa aikana tilanne ”on täysin poikkeuksellinen”. Aiemmin finanssikriisin vuosien 2008–2009 hinnoista puhuttiin ennätyksellisen korkeina

– Nyt ollaan ylitetty ne tasot. Ollaan huomattavasti korkeammalla, hän sanoo.

Hintoja nostaa materiaalipula. Teräksen lisäksi puusta, muovista ja puolijohdekomponenteista on pulaa.

Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras sanoo materiaalipulan johtuvan kahdesta keskeisestä syystä. Ensimmäinen on koronatilanteen vuoksi alas ajettu tuotanto. Moni tehdas ei toimi vieläkään täydellä kapasiteetilla. Seurauksena terästä välittävien tukkuliikkeiden varastot ovat tavallista pienemmät. Toinen syy on logistiikka. Konteista on pulaa.

Rautaportaan mukaan Teknologiateollisuuden jäsenyrityksilleen teettämän Koronapulssi-kyselyn mukaan 88 prosenttia kone- ja metalliteollisuuden vastaajayrityksistä kertoi komponenttien, välituotteiden tai raaka-aineiden saatavuusongelmien vaikeuttavan yrityksen toimintaa vähintään hieman.