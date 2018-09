Tästä on kyse: Miten ihmisten vaurastumiseen suhtaudutaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Finanssiala kehuu päättäjien ymmärtäneen kansankapitalismin merkityksen.

Kotitalouksien säästämisen kehittämiseksi tarvitaan lisää osakesäästämisen mahdollisuuksia, jollainen hallituksen kaavailema osakesäästötilikin on.

– Yli 1,2 miljoonaa suomalaista omistaa rahasto-osuuksia, yli 800 000 osakkeita ja esimerkiksi vapaaehtoisia eläkevakuutuksia on kuihtuneesta uusmyynnistä huolimatta 770 000 kappaletta. Näistä luvuista huolimatta suomalaisten kotitalouksien säästämisaste on pitkässä juoksussa laskenut 1990-luvulta lähtien ja puskureita tarvittaisiin lisää. Ruotsissa kehitys on ollut täysin päinvastainen. Vaikka naapurissa ollaankin lähtökohtaisesti meitä vauraampia, vaikuttaa asiaan myös säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvä ilmapiiriero, kirjoittaa Finanssialan toimitusjohtaja Piia Noora-Kauppi Verkkouutisten blogissaan.

Ruotsissa osakesäästötilien omistajia on yli kaksi miljoonaa.

Kauppi on huolissaan, että osakesäästötilikeskustelu saa vastakkainasettelun piirteitä. On kyse on siitä, miten ihmisten vaurastumiseen ja sen mahdollisuuksiin suhtaudutaan.

– Osakesäästötilikeskustelussa on kuitenkin pohjimmiltaan kyse siitä, miten yksilöiden vaurastumiseen suhtaudutaan. Mikäli sijoittaminen on tehty yksilölle vaikeaksi, se jää vain valmiiksi varakkaimpien ja valveutuneimpien etuoikeudeksi. Mahdollisimman laaja kansankapitalismi hyödyttää tasapuolisesti koko yhteiskuntaa, huomauttaa Kauppi.

Säästämisellä on tärkeä osa tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamisessa ja kotimaisen työllisyyden tukemisessa.

– Säästämisellä voidaan myös ehkäistä ylivelkaantumista. Suomalaiset kotitaloudet ovat EU:n keskitasoa velkaantuneempia, ja vuonna 2016 velkaa oli kolmella kotitaloudella viidestä. Velkaongelmat aiheuttavat ennen kaikkea tragedioita yksilöille – siksi on tärkeää, että kotitalouksilla on myös varallisuutta, Piia-Noora Kauppi kirjoittaa.