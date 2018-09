Kim Jong-unin ylpeys: Diktaattorien lahjojen suurnäyttely

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Museosta löytyy lahjoja muun muassa Josif Stalinilta, Fidel Castrolta ja Muanmar Gaddafilta.

Kansainvälinen ystävyysnäyttely on propagandamuseo, johon on kerätty kaikki Pohjois-Korean johtajien ulkomailta saamat lahjat.

Daily Mirror kertoo, että 188 maasta saadun yli 115 000 esineen kokoelman on tarkoitus osoittaa, miten Pohjois-Korean Kim-dynastian johtajia kunnioitetaan ja ihaillaan ympäri maailmaa.

Museon vetonauloja ovat muun muassa Zimbabwen entisen diktaattori Robert Mugaben lahjoittama sarvikuonon sarvi ja Libyan tyranni Muanmar Gaddafilta saatu kultainen miekka. Museosta löytyvät Neuvostoliiton hirmuhallitsija Josif Stalinin lahjoittama luodinkestävä limusiini, Kuuban diktaattori Fidel Castrolta saatu krokotiilin nahasta valmistettu matkalaukku ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin lahjoittama hopeinen teeastiasto.

Yksi museon huoneista sisältää valokuvia, joissa Kim Jong-un esiintyy maailman johtajien rinnalla. Näyttelyyn on lisätty hiljattain kuva Singaporen huippukokouksesta, jossa Kim tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin.

– Näyttely osoittaa, kuinka kunnioitettuja johtajamme ovat ja miten Kim Jong-unia ihaillaan maailman mahtavimpana johtajana, näyttelyn opas kertoo Daily Mirror -lehdelle.

Museo on suosittu vierailukohde ja ylpeydenaihe Pohjois-Koreassa. Näyttely perustettiin aikoinaan Kim Jong-unin isoisä Kim Il-Sungin käskystä. Yksi museon nähtävyyksistä on ovi, jonka kahvaan ei saa koskea ilman valkoisia hansikkaita. Kahvaan on nimittäin koskettanut edellisen kerran itse Kim Il-Sung museon avajaisissa vuonna 1978.