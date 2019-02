Tästä maasta voi tulla Euroopan uusi talousmahti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansainväliset suuryritykset siirtävät toimintaansa Alankomaihin.

Alankomaat on aloittanut neuvottelut yli 250 kansainvälisen yrityksen siirtämiseksi maahansa, uutisoi the Guardian.

Siirtojen takana on Iso-Britannian tuleva Brexit-ero. Maan talousministeriö kertoo maan houkutelleen yhteensä 42 yritystä tai konttoria Alankomaihin vuoden 2018 aikana, mikä on lisännyt uusien työpaikkojen määrää lähes kahdella tuhannella.

Iso-Britanniassa toimineista suuryrityksistä muun muassa Discovery Channel, Sony, Panasonic and Bloomberg ovat jo siirtäneet osastojaan Iso-Britanniasta Alankomaihin.

Joukossa on myös Aasialaisia ja Amerikkalaisia ​​yrityksiä, jotka harkitsivat uudelleen eurooppalaista sivuliiketoimintaansa. Muuttajien joukossa ovat muun muassa japanilainen investointipankki Norinchukin, maailmanlaajuinen tv-jätti TVT-media sekä rahoituspalvelujen tarjoaja MarketAxess.

Iso-Britannian teollisuusliitto sekä vaikutusvaltainen yritysjohtajien ryhmä The Institute of Directors ovat vaatineet Iso-Britannialta läpinäkyvyyttä ja varmuutta politiikkaan yritysten joukkopaon estämiseksi. Myös Ranska on tehnyt aktiivista työtä yrityksien houkuttelemiseksi maahansa.