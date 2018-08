”Tästä kokoomus välittää enemmän kuin muut yhteensä”

Ben Zyskowiczin mielestä muita ei kiinnosta yhtä paljon kakun kasvattaminen.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz puhui puolueensa eduskuntaryhmän kokouksen yhteydessä oululaisille kokoomusnuorille. Zyskowicz alusti asioista, jotka erottavat kokoomuksen muista puolueista.

Ben Zyskowicz kuvaili yhteiskunnassa olevan lukuisia erilaisia hyviä ja tärkeitä asioita. Niiden edistämistä varten poliitikot lupaavat parannuksia – vaikkapa tulonsiirtoja eläkeläisille ja parempia kouluja koululaisille.

– Kaikki puolueet ovat aika hyviä ajamaan etuja erilaisille väestöryhmille. Kaikki me kannatamme vaikkapa sosiaaliturvaa äideille, me pidämme erittäin hyvää huolta lapsista, päivähoitoon halutaan pienempiä ryhmiä.

– Jos mennään ihan juuriin. Se mikä erottaa kokoomuksen muista puolueista parhaiten on se, että siinä missä kaikki puolueet kantavat huolta siitä miten yhteistä kakkua eli yhteisiä verotuloja jaetaan, niin kokoomus kaikista puolueista kiinnittää enemmän kuin mikään muu puolue huomiota siihen, miten sitä yhteistä kakkua ensin voidaan suurentaa, jotta sitä voidaan jakaa lisää, Ben Zyskowicz kiteytti.

Kansanedustajan mukaan eron voi nähdä selvästi puolueita seuraamalla. Hetken arveltuaan Zyskowicz lisäsi, että kokoomus kiinnittää kakun suurentamiseen huomiota enemmän kuin muut puolueet yhteensä, ”vaikka se on aika paljon sanottu”.

– Ja tästä tullaan siihen, että kokoomuksessa paremmin kuin muissa puolueissa nähdään viime kädessä, että kaikki taloudellinen hyvinvointi syntyy työnteosta ja yrittämisestä.

Niinpä, Zyskowiczin mukaan, jos halutaan pienempiä päivähoito- tai opetusryhmiä tai lisää opintotukea tai parempia opettajia – ja niihin kokoomus kaikkien muiden tavoin pyrkii tekemään parannuksia – on ensin huolehdittava siitä, miten yhteistä kakkua kasvatetaan.

– Kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittämiseen. Siksi meidän politiikkamme keskiössä, jakamisen ohella ja vähän sen edellä, on se miten yhteiskuntaa kehitetään niin, että saadaan edistettyä työntekoa ja yrittämistä.

Siksi ihmisiä tulee hänen mukaansa kannustaa tekemään työtä. Jos joku keikka on tarjolla, se pitää mennä innolla tekemään, ”eikä niin että joudut ajattelemaan että no joo siitähän menee noin puolet veroa”.

– Pitää kannustaa työntekoon, verotuksella, ja tekemällä olosuhteet muutenkin kannustaviksi, Zyskowicz kuvaili.

– Tämä on minusta se perusfundamentti. Jos te kuuntelette ketä tahansa muuta poliitikkoa, niin aika paljon tulisi sitä että mihin nyt pitää panostaa. Mutta meillä, kokoomuksessa, vaikka mekin totta kai panostamme, korostamme että et voi jatkuvasti pitkän päälle lisätä jakamista. Et voi pitkän päälle vain syödä lisää sitä kakkua.

Ben Zyskowiczin mukaan työnteon ja yrittämisen edellytysten parantamisella luodaan taloudellista hyvinvointia. Silloin opiskelijoille ja muille löytyy aikanaan paremmin töitä.

Kakkua voi totta kai jakaa velalla, kuten on viimeiset kymmenen vuotta tehty erittäin vaikeina taloudellisina aikoina.

– Mutta jos ihan pitkän päälle tekee niin, niin totta kai jossain vaiheessa tulee pää vetävän käteen. Et voi loputtomiin elää velan päälle, ne vyöryvät lopulta maksettaviksi.

Ben Zyskowiczin mielestä kuvaavaa on, että kun valtiovarainministeri Petteri Orpo on pitänyt tiukkaa linjaa, niin Sdp on valittanut, ettei valtio anna köyhille rahaa.

– Tässä on iso ajattelun ero… Demareiden mielestä ilmeisesti ihmisten palkkatulot ja muut kuuluvat johonkin valtion kassaan, ja sieltä sitten ANNETAAN veronkevennyksiä.

– Me emme kuvittele, että aina voidaan verotusta kiristää, jolloin aina saadaan lisää rahaa. Että kakkua voi aina kasvattaa niin, se on harha. Veroaste on nyt 42 prosenttia – kuvittelevatko he että asiat olisivat entistä paremmin, jos veroaste olisi 52 62 tai 72 prosenttia? Eihän se näin mene, tietystikään, koska verotus vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Totta kai aina voidaan kiristää veroja, mutta se ei tarkoita, että verotuotot sitä myöten nousisivat.