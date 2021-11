”Tästä johtamisesta ei nyt tule yhtään mitään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkärit ovat tuskastuneita koronaepidemian uusiin käytäntöihin, ja niiden puuttumiseen.

Twitterissä ihmetellään hallinnon ohjeita leviämisalueen uudesta käsitteestä ja luopumista vanhoista vaihetasoista. Keskustelussa kysytään, ryhdytäänkö Suomessa reagoimaan vasta uuden hyväksytyn tason jälkeen. Erikoista on, että ohjeissa mainitut tartuntalukemat jo ylittyvät suuressa osassa Suomea.

– Totta. Pumaska on mennyt vanhaksi jo valmisteluaikana. Tämä on liian vähän, liian myöhään, professori ja keuhkolääkäri Marjukka Myllärniemi kirjoittaa.

– Todella toivoisin, että meillä olisi otettu armeijan kriisijohtaminen ja koronanyrkki käyttöön. Tästä johtamisesta ei nyt tule kuulkaa yhtään mitään.

Myllärniemi huomauttaa, että ainoita paikkoja joissa leviämisalueen kriteeri eli 3-3,5 prosentin raja ei vielä ylity on ulkomaan raja ja ehkä Vaasa.

Ylilääkäri Harri Tohmon mielestä henkilövaihdoksia pitäisi tehdä.

– Thl:n toilailut osin omasta päästä mutta kokonaislinja tulee (Sanna) Marinilta. Kyvyttömyys ja haluttomuus henkilökysymys, hän kirjoittaa.

Tutkijalääkäri Jukka Koskela toteaa, ettei käsitä, miksi edelleen tarvittaessa puhutaan ilmaantuvuusluvuista vaikka ne eivät enää kuvaa samaa kuin ennen testaa-jäljitä-eristä -järjestelmän alasajoa.

– Testaamisesta on tullut epäsäännönmukaista ja täten kriteeri on mielivaltainen. Mitenköhän on, kannattaako testata jos se estää turistien tulon?

Totta. Pumaska on mennyt vanhaksi jo valmisteluaikana. Tämä on liian vähän, liian myöhään. Todella toivoisin, että meillä olisi otettu armeijan kriisijohtaminen ja koronanyrkki käyttöön. Tästä johtamisesta ei nyt tule kuulkaa yhtään mitään. — Marjukka Myllärniemi (@myllarni) November 12, 2021