Elokuvauutuudesta tuli yksi kaikkien aikojen flopeista

Playmobilin avaus viikonvaihteessa USA:ssa jäi lähes huomiotta.

Leikkikalusarja Playmobilin tuotteisiin Lego-elokuvien tapaan perustuva Playmobil-elokuva on flopannut USA:ssa pahasti.

Filmin avaustulos on kaikkien aikojen kolmanneksi huonoin suurimpien eli yli 2000 teatterissa avautuneiden elokuvien sarjassa.

Kaikkiaan 2337 teatterissa näytetty Playmobil oli jäämässä viikonvaihteessa 670 000 dollarin lipputuloihin.

Filmin budjetti oli 40 miljoonaa dollaria. Suomessa filmi tuli elokuvateattereihin syyskuun lopulla.

Kaikkien aikojen surkeimman avauksen yli 2000 teatterin sarjassa teki vuonna 2012 The Oogieloves in the Big Balloon Adventure, joka sai ensi viikonloppunaan 443 000 dollaria.