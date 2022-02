Tässäkö Vladimir Putinin ratkaisu? ”Se olisi Ukrainan loppu”

Entiset ja nykyiset ukrainalaisviranomaiset ja -päättäjät varoittavat, että niin sanotun toisen Minskin sopimuksen pohjalta sorvattu sopu Venäjän kanssa voisi ajaa Ukrainan kaaokseen.

Brittilehti Telegraphin haastattelemien ukrainalaislähteiden mukaan ulkomaisten päättäjien ajama sopimus heikentäisi Ukrainan itsemääräämisoikeutta.

Toinen Minskin sopimus laadittiin alkuvuodesta 2015 Ukrainan rankkojen taisteluiden lopettamiseksi. Saksan ja Ranskan kokoon keittämissä neuvotteluissa kiireellä luotua sopimusta on arvosteltu ristiriitaisuudesta ja etenkin siitä, ettei Venäjää tunnusteta siinä sodan osapuoleksi, vaikka Venäjän silloinen Ukrainan-suurlähettiläs onkin sen allekirjoittanut.

Sopimusta ei ole koskaan pantu täysin täytäntöön. Se sisältää tulitauon ja raskaiden aseiden pois vetämisen lisäksi pykäliä Ukrainan perustuslain uudistamisesta ja vaaleista Venäjän miehittämässä Itä-Ukrainassa. Sopimuksen poliittiset osat kasvattaisivat miehitettyjen alueiden itsehallintoa.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan sopimuksen poliittisen puolen toimeenpano legitimoisi ”separatistihallinnot” ja tekisi niiden joukoista paikalliset poliisiviranomaiset alueilla. Huolestuneiden ukrainalaisten mukaan Venäjän miehittämä Itä-Ukraina saisi omat edustajansa Ukrainan parlamenttiin ja liittovaltiomalli antaisi Itä-Ukrainan Donetskille ja Luhanskille käytännössä veto-oikeuden Ukrainan ulko- ja sisäpolitiikkaan aluehallintojen kautta.

Ukrainan poliittisen eliitin kerrotaan olevan syvästi huolissaan siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin todellinen tavoite on pakottaa Ukraina nielemään toinen Minskin sopimus ja lisäksi hyväksikäyttää sopimuksesta seuraavia jakolinjoja.

– Jos Yhdysvallat ja Venäjä sopivat, että Minsk II on pantava toimeen, on se huonoin mahdollinen ratkaisu, Ukrainan parlamentin puolustus- ja tiedusteluvaliokunnan jäsen Serhii Rahmanin sanoo Telegraphille.

– Se olisi Ukrainan loppu ja johtaisi kaaokseen, jota Venäjä voisi sitten hyödyntää. Ei sisällissotaan, vaan kaaokseen. Ja Venäjä tietää tämän, hän jatkaa.

Venäjän tiedetään pitäneen Minskin sopimukseen perustuvaa ratkaisua jo pitkään esillä neuvotteluissa länsimaisten johtajien kanssa. Presidentti Vladimir Putin korosti kantaansa viimeksi tällä viikolla tavattuaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin. Putin antoi käytännössä ymmärtää, että Ukrainan olisi oltava valmis nielemään Minskin sopimukset, vaikka maan hallinto ei kaikista niiden osista pitäisikään.

Viime kädessä kyse on myös siitä, miten sopimus ymmärretään ja missä muodossa se pantaisiin täytäntöön.

– Venäjä syöttää vääristynyttä tulkintaa Minskin sopimuksista muun muassa vaatimalla ”itsehallintoa” Venäjän hallitsemalle Donbassille. Sanaa ”itsehallinto” ei mainita missään kohtaa Minskin sopimuksia, Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystö tviittasi tiistaina illalla.

Amerikkalaisten mukaan Ukraina on yrittänyt toistuvasti panna sopimuksia toimeen hyvässä uskossa. Yhdysvallat katsoo, että Venäjä on puolestaan rikkonut tulitaukoa, kieltäytynyt rakentavista neuvotteluista ja ”teeskentelee, ettei se ole aloittamansa konfliktin osapuoli”.

Ukraina on suhtautunut miehitettyjen alueiden itsehallinnon kasvattamiseen varsin penseästi.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba julkaisi maanantaina illalla listan asioista, joita Ukraina pitää niin sanottuina ”punaisina viivoina”, joista maa ei ole valmis tinkimään.

Kuleba totesi, että Ukraina ei muun muassa suostu minkäänlaisiin myönnytyksiin itsemääräämisoikeutensa tai alueellisen koskemattomuutensa suhteen eikä mihinkään ”suoraan vuoropuheluun” Donetskin ja Luhanskin venäläisten miehityshallintojen kanssa.

Ukraine has repeatedly tried to implement Minsk in good faith, including passing a law on special status every year. Meanwhile, Russia violates the ceasefire, refuses to engage constructively on this issue and others, and pretends it is not a party to the conflict it instigated.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 8, 2022