Tässäkö vaurastumisen ja taloudellisen menestymisen salaisuus?

Tutkimusten mukaan erityisesti maltillisuus ja kärsivällisyys ovat vauraustumista ennakoivia luonteenpiirteitä.

Elämme maailmassa, jossa kärsivällisyys tuntuu olevan katoava luonteenpiirre. Olemme tottuneet siihen, että suuren osan mielihaluista voimme tyydyttää salamannopeasti – missä ja milloin vain.

Sama pätee rahaan. Moni suomalainenkin päätyy tuhlaamaan ylimääräiset tienestit heti, sen sijaan että rahat laitettaisiin kärsivällisesti säästöön.

VertaaEnsin.fin hiljattain teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 29 prosenttia ei säästä lainkaan. Luotonhallinnan asiantuntijayhtiö Intrum puolestaan kertoi, että suomalaiset säästävät keskimääräisesti vähemmän kuin esimerkiksi eurooppalaiset.

Rahan säästäminen ei ole tietenkään aina niin helppoa. Kun eri yhtiöiden markkinointitaktiikat luottavat psykologisiin temppuihin saadakseen ihmiset ostamaan tuotteitaan, houkutuksista on vaikea kieltäytyä.

Malttia kannattaa kuitenkin harjoittaa, sillä tutkimustulosten valossa säästämiseen on liitetty yhä useammin yksi tärkeä luonteenpiirre: kärsivällisyys.

Kärsivälliset ihmiset menestyvät paremmin elämässä?

1960-luvulla toteutettiin maailmankuuluksi noussut vaahtokarkkikoe. Psykologi Walter Mischelin tarjosi tutkimuksessa 4-vuotiaille lapsille vaahtokarkkeja. Lapsilla oli mahdollisuus saada yksi vaahtokarkki heti tai kaksi vaahtokarkkia vartin odotusajan jälkeen.

Tulokset eivät olleet yllättäviä, sillä suurin osa lapsista halusi ottaa yhden vaahtokarkin heti. Vain 30 prosenttia jaksoi odottaa saadakseen toisen karkin.

Mischelin jatkoi datan keräämistä lasten kasvaessa ja tulokset herättivät hänen – ja maailman – mielenkiinnon.

Pidemmän ajan tutkimustulokset antoivat osviittaa, että ne lapset, jotka jaksoivat viivyttää hetkellistä mielihyvää, menestyivät elämässä paremmin ja osoittivat enemmän kurinalaisuutta ja kärsivällisyyttä kuin ne lapset, jotka ottivat yhden karkin heti. Esitettiin että kärsivälliset lapset menestyivät koulussa paremmin, heillä oli paremmat sosiaaliset taidot sekä kyvyt selvitä turhauttavista tilanteista.

Tutkimus herättää edelleen paljon vastalauseita, sillä siihen osallistui vain 90 lasta. Skeptikoiden mielestä lapset eivät ehkä olleet nälkäisiä tai he eivät luottaneet siihen, että tutkija antaisi heille toisen vaahtokarkin.

Silmät eivät valehtele

Vaahtokarkkikokeen lisäksi kärsivällisyyden merkitystä tukevia havaintoja on löytynyt muissakin tutkimuksissa.

Duke Universityssä tehty tutkimus esitti 217 koehenkilölle erilaisia rahasummia. Heidän tuli valita taululla esitetyistä vaihtoehdoista mielekkäämpi vastaus: viisi dollaria heti käteen tai kymmenen dollaria kuukauden päästä.

Tutkijat analysoivat koehenkilöiden silmien liikkeitä heidän tehdessään päätöstä. Silmien seuranta antoi tutkijoille hetkellisen kuvan siitä, mikä oli osallistujille tärkeintä valintaa tehdessään.

Moni koehenkilö päätyi pikaisesti suurempaan summaan.

”Voimme nähdä säästäjien päätökset heidän silmäliikkeissään, kun heidän silmänsä hyppivät edestakaisin kahden vaihtoehdon välillä”, tutkimukseen osallistunut psykologian professori Scott Huettel kertoo.

Koehenkilöiden silmien liikkeet paljastivat, että kärsimättömät ihmiset, jotka päätyivät pikaisesti suurempaan summaan, eivät analysoineet vastaustaan huolellisesti. Sen sijaan he keskittyivät heille kaikista tärkeimpään asiaan – suurempaan rahamäärään.

Monelle ihmiselle säästöjen kertymisen pitkä odotusaika voi tuntua ylivoimaiselta. Tutkijat esittivätkin, että säästämistä voitaisiin edistää hyväksikäyttämällä ihmiselle tärkeää motivaattoria: rahaa. Tällä keinolla säästämistä edesautetaan korostamalla rahasummaa, jonka säästämisellä voi saavuttaa.

Säästämistä voi harjoitella

Erilaiset tutkimustulokset osoittavat korrelaation vaurauden ja kärsivällisyyden välillä. Tämä tuntuu järkeenkäyvältä. Ihmiset, jotka osaavat välttää välitöntä mielihyvää, eli osoittavat kärsivällisyyttä, ovat yleensä niitä, jotka säästävät ja sijoittavat rahansa.

Kauppalehti esittää, että säästäminen voi olla joillekin luonnonvastaista toimintaa, kun taas moni muu on luonnostaan taipuvainen säästämään. Päätöksiä ohjaa kuitenkin usein kaikki muu kuin rationaaliset valinnat.

”Me, jotka olemme luonnoltamme kuluttajia, yhdistämme rahan vapauteen, mahdollisuuksiin, hauskan pitämiseen, jännitykseen. Säästäjät assosioivat rahan turvallisuuteen, vakauteen ja mielenrauhaan. Säästäminen tuntuu heistä hyvältä, kun taas kuluttajille rahan pitäminen pankissa tuntuu pahalta, koska he miettivät sitä, mistä he joutuvat luopumaan”, kuvailee ekonomisti Sarah Newcomb.

Hyvä uutinen on, että säästämistä voi harjoitella ja sen tueksi on olemassa erilaisia työkaluja. Yleisin säästämiseen liitetty virhe on se, että henkilö ajattelee säästävänsä kuukauden lopussa tilille ylijääneistä rahoista.

Yksi hyvä tapa on automatisoida säästäminen palkkapäivänä niin, ettei säästämistä tarvitse miettiä kuukausittain. Toinen keino on tehdä mielikuvaharjoituksia, joissa säästämiseen liitetään positiivisia ajatuksia ja tunteita, kuten mitä asioita rahasummalla voi vaikkapa eläkepäivillään tehdä.

Kirjoittaja: MARTINA AKRENIUS